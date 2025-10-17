Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cô gái Belarus tử vong vì sa bẫy lừa đảo ở Đông Nam Á

  • Thứ sáu, 17/10/2025 18:21 (GMT+7)
Cô gái người Belarus Vera Kravtsova, 26 tuổi, bị lừa tới Thái Lan với lời hứa hẹn “làm người mẫu”. Trên thực tế, Vera bị đưa vào trung tâm lừa đảo tại Myanmar, bị cưỡng ép tham gia đường dây lừa đảo online rồi tử vong.

Cô gái người Belarus Vera Kravtsova đã bị sát hại tại một hang ổ lừa đảo ở Myanmar. Ảnh: Daily Mail.

Sự việc được tờ Mash (Nga) đưa tin ngày 15/10, thu hút sự chú ý lớn khi phơi bày hoạt động tàn nhẫn của các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Theo thông tin ban đầu, Vera bị dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa hợp đồng chụp hình tại Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh, cô bị một nhóm người nước ngoài bắt giữ và chuyển qua biên giới Myanmar, nơi tồn tại các khu phức hợp lừa đảo có tổ chức, do các băng nhóm tội phạm điều hành.

Tại đây, Vera bị tước hộ chiếu, điện thoại và buộc phải thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng, bao gồm giả danh người mẫu, hẹn hò trực tuyến và dụ dỗ đầu tư tiền ảo.

Khi không còn đem lại lợi nhuận, cô bị hành hạ đến chết. Gia đình mất liên lạc với Vera từ đầu tháng 10, sau đó nhận được cuộc gọi đòi 500.000 USD tiền chuộc nếu muốn nhận về thi thể của con gái. Sau quá trình thương lượng kéo dài, băng nhóm lừa đảo cho biết đã thiêu xác Vera.

Vera tốt nghiệp đại học tại Minsk, thủ đô Belarus, rồi chuyển tới St. Petersburg, Nga, sinh sống và từng đi du lịch nhiều quốc gia châu Á trước khi biến mất. Cái chết của cô được xem là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, vốn đang lan rộng từ Campuchia tới Myanmar và Thái Lan, khiến nhiều người trẻ từ Nga, châu Âu và Hàn Quốc trở thành nạn nhân.

Ngoài trường hợp của Vera, truyền thông Nga cũng đưa tin về trường hợp của cô gái Nga có tên Dashinima Ochirnimayeva, 24 tuổi, đến từ thành phố Chita.

Dashinima cũng bị bắt cóc khi tới Thái Lan "làm người mẫu". Cô bị đưa sang Myanmar, bị ép buộc tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến. Sau cùng, Dashinima cũng bị dọa "giết để lấy nội tạng".

trung tam lua dao anh 1

Dashinima Ochirnimayeva cũng từng bị bắt cóc và bị đưa vào trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Ảnh: Daily Mail.

Cô may mắn được lực lượng chức năng Nga giải cứu kịp thời. Đại sứ Nga tại Thái Lan - ông Yevgeny Tomikhin - đã trực tiếp tham gia chiến dịch giải cứu Dashinima.

Hiện tượng lừa đảo "việc nhẹ lương cao" hiện đã lan tới Nga. Ông Ilya Ilyin - Trưởng phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Nga tại Thái Lan - cho biết công dân Nga đang bị dụ dỗ vào các đường dây lừa đảo có trụ sở tại một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar, Campuchia.

Nhiều nước trên thế giới đang ráo riết thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân. Hàn Quốc đã cử lực lượng đặc nhiệm sang Campuchia, nhằm phối hợp giải cứu công dân Hàn Quốc khỏi các trung tâm lừa đảo.

Trung Quốc đang tiếp tục khởi tố, xét xử “tứ đại gia tộc tội phạm” gốc Trung Quốc từng lập nên các khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar.

Anh và Mỹ đang cùng phối hợp điều tra tỷ phú Trần Chí và tập đoàn Prince Holding của ông này. Anh và Mỹ cáo buộc tập đoàn Prince Holding đặt tại Campuchia thực chất là một tổ chức lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia, chuyên sử dụng lao động cưỡng bức.

Tại Đông Nam Á, Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm trấn áp tội phạm mạng, lừa đảo xuyên biên giới và nạn buôn người.

Trong chuyến thăm Lào cùng Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow cho biết Bangkok đã phối hợp với Mỹ, Hàn Quốc và Campuchia trong các chiến dịch truy quét tội phạm mạng quy mô lớn, đồng thời thúc đẩy cơ chế hợp tác song phương với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào và Myanmar.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chỉ đạo thành lập Ủy ban Quốc gia Phòng chống tội phạm mạng (CCOS) để ngăn chặn và trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Ông Hun Manet cam kết sẽ thúc đẩy các nỗ lực toàn diện để xử lý vấn nạn lừa đảo trực tuyến.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Lào

    Lào
    • Thủ đô: Viêng Chăn
    • Diện tích: 236.000 m2
    • Dân số: 8,86 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 16,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Kíp
    • Ngôn ngữ: Tiếng Lào

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Ben trong 'dai ban doanh' lua dao lon nhat tai Campuchia hinh anh

Bên trong 'đại bản doanh' lừa đảo lớn nhất tại Campuchia

3 giờ trước 16:28 17/10/2025

0

Theo phóng sự điều tra của Korea Times, nhiều tòa nhà ở thành phố Sihanoukville được cho là nơi sinh hoạt và hoạt động của các đường dây lừa đảo có tổ chức, với hàng rào thép gai kín cổng cao tường.

