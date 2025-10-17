Cô gái Belarus tử vong vì sa bẫy lừa đảo ở Đông Nam Á

Cô gái người Belarus Vera Kravtsova, 26 tuổi, bị lừa tới Thái Lan với lời hứa hẹn “làm người mẫu”. Trên thực tế, Vera bị đưa vào trung tâm lừa đảo tại Myanmar, bị cưỡng ép tham gia đường dây lừa đảo online rồi tử vong.

Cô gái người Belarus Vera Kravtsova đã bị sát hại tại một hang ổ lừa đảo ở Myanmar. Ảnh: Daily Mail.

Sự việc được tờ Mash (Nga) đưa tin ngày 15/10, thu hút sự chú ý lớn khi phơi bày hoạt động tàn nhẫn của các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.

Theo thông tin ban đầu, Vera bị dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa hợp đồng chụp hình tại Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh, cô bị một nhóm người nước ngoài bắt giữ và chuyển qua biên giới Myanmar, nơi tồn tại các khu phức hợp lừa đảo có tổ chức, do các băng nhóm tội phạm điều hành.

Tại đây, Vera bị tước hộ chiếu, điện thoại và buộc phải thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng, bao gồm giả danh người mẫu, hẹn hò trực tuyến và dụ dỗ đầu tư tiền ảo.

Khi không còn đem lại lợi nhuận, cô bị hành hạ đến chết. Gia đình mất liên lạc với Vera từ đầu tháng 10, sau đó nhận được cuộc gọi đòi 500.000 USD tiền chuộc nếu muốn nhận về thi thể của con gái. Sau quá trình thương lượng kéo dài, băng nhóm lừa đảo cho biết đã thiêu xác Vera.

Vera tốt nghiệp đại học tại Minsk, thủ đô Belarus, rồi chuyển tới St. Petersburg, Nga, sinh sống và từng đi du lịch nhiều quốc gia châu Á trước khi biến mất. Cái chết của cô được xem là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, vốn đang lan rộng từ Campuchia tới Myanmar và Thái Lan, khiến nhiều người trẻ từ Nga, châu Âu và Hàn Quốc trở thành nạn nhân.

Ngoài trường hợp của Vera, truyền thông Nga cũng đưa tin về trường hợp của cô gái Nga có tên Dashinima Ochirnimayeva, 24 tuổi, đến từ thành phố Chita.

Dashinima cũng bị bắt cóc khi tới Thái Lan "làm người mẫu". Cô bị đưa sang Myanmar, bị ép buộc tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến. Sau cùng, Dashinima cũng bị dọa "giết để lấy nội tạng".

Dashinima Ochirnimayeva cũng từng bị bắt cóc và bị đưa vào trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Ảnh: Daily Mail.

Cô may mắn được lực lượng chức năng Nga giải cứu kịp thời. Đại sứ Nga tại Thái Lan - ông Yevgeny Tomikhin - đã trực tiếp tham gia chiến dịch giải cứu Dashinima.

Hiện tượng lừa đảo "việc nhẹ lương cao" hiện đã lan tới Nga. Ông Ilya Ilyin - Trưởng phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Nga tại Thái Lan - cho biết công dân Nga đang bị dụ dỗ vào các đường dây lừa đảo có trụ sở tại một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar, Campuchia.

Nhiều nước trên thế giới đang ráo riết thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân. Hàn Quốc đã cử lực lượng đặc nhiệm sang Campuchia, nhằm phối hợp giải cứu công dân Hàn Quốc khỏi các trung tâm lừa đảo.

Trung Quốc đang tiếp tục khởi tố, xét xử “tứ đại gia tộc tội phạm” gốc Trung Quốc từng lập nên các khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar.

Anh và Mỹ đang cùng phối hợp điều tra tỷ phú Trần Chí và tập đoàn Prince Holding của ông này. Anh và Mỹ cáo buộc tập đoàn Prince Holding đặt tại Campuchia thực chất là một tổ chức lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia, chuyên sử dụng lao động cưỡng bức.

Tại Đông Nam Á, Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm trấn áp tội phạm mạng, lừa đảo xuyên biên giới và nạn buôn người.

Trong chuyến thăm Lào cùng Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow cho biết Bangkok đã phối hợp với Mỹ, Hàn Quốc và Campuchia trong các chiến dịch truy quét tội phạm mạng quy mô lớn, đồng thời thúc đẩy cơ chế hợp tác song phương với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào và Myanmar.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã chỉ đạo thành lập Ủy ban Quốc gia Phòng chống tội phạm mạng (CCOS) để ngăn chặn và trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Ông Hun Manet cam kết sẽ thúc đẩy các nỗ lực toàn diện để xử lý vấn nạn lừa đảo trực tuyến.