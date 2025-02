Tổng thống Pháp họp khẩn về tình hình Ukraine và an ninh châu Âu

Tổng thống Pháp sẽ chủ trì cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris vào chiều 17/2 để thảo luận về "tình hình Ukraine" và "an ninh châu Âu".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 17/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo AFP và Reuters, ngày 16/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia, trong đó hai bên đã thảo luận về vai trò của Saudi Arabia trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cho Ukraine và cách thức châu Âu nên đóng vai trò then chốt trong vấn đề này.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Pháp cho hay ông Macron sẽ chủ trì cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris vào chiều 17/2 để thảo luận về "tình hình Ukraine" và "an ninh châu Âu," trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến Ukraine.

Cùng ngày 16/2, một quan chức cấp cao từ văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết châu Âu phải có những nỗ lực lớn hơn và hiệu quả hơn cho an ninh tập thể của mình do lập trường của Mỹ về Ukraine.

Một cố vấn của Tổng thống Macron nhấn mạnh: "Do vấn đề Ukraine ngày càng cấp bách, và do những phát biểu từ giới lãnh đạo Mỹ, châu Âu cần phải nỗ lực hơn, làm tốt hơn và phối hợp nhất quán hơn trong vấn đề an ninh tập thể.".