Tổng thống Pháp bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam khắc phục bão lũ

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam trước những thảm họa thiên tai mà Việt Nam đang phải gánh chịu.

Trên trang cá nhân mạng xã hội X, chiều 12/9, Tổng thống Macron viết: “Nước Pháp bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam sau khi cơn bão Yagi (bão số 3) đã tàn phá, làm thiệt mạng hàng trăm người và gây thiệt hại lớn về vật chất. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn.”

Cũng trong thời gian này, nhiều tờ báo ở Pháp đã đăng tin về những thiệt hại về người và tài sản, cũng như những hậu quả của bão lũ mà người dân Việt Nam đã và đang phải gánh chịu.

