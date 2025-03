TP.HCM khởi công metro số 2 vào tháng 12

Tuyến metro số 2 TP.HCM (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11km đi qua các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú, dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 12 năm nay.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai đầu tư 355 km metro trong vòng 10 năm, thực hiện theo Nghị quyết 188 của Quốc hội về thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

Phối cảnh công trình hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số 2 TP.HCM.

Trong đó, TP.HCM đặt mục tiêu sớm hoàn tất thủ tục để khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Cụ thể, dự kiến đến tháng 6/2025, đơn vị liên quan sẽ hoàn thành công tác khảo sát, lập thiết kế tổng thể (FEED) và hồ sơ nghiên cứu khả thi.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ được thẩm định vào tháng 8 và trình UBND TP phê duyệt vào tháng 9.

Việc lựa chọn nhà thầu thi công sẽ diễn ra vào tháng 10 và khởi công vào tháng 12.

Dự án metro số 2 TP.HCM có tổng mức đầu tư dự kiến gần 48.000 tỷ đồng . Công trình có chiều dài hơn 11 km (trong đó đoạn đi ngầm dài hơn 9 km; đoạn đi trên cao dài gần 2 km) với 10 nhà ga (9 nhà ga ngầm, 1 nhà ga trên cao) đi qua địa bàn các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án metro số 2 TP.HCM sẽ được đầu tư bằng vốn vay ODA từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và vốn đối ứng từ ngân sách. Vốn vay ODA chiếm phần lớn với khoảng gần 37.500 tỷ đồng .

Tuy nhiên, do dự án chậm triển khai dẫn đến việc thu xếp vốn vay ODA cho dự án thay đổi so với kế hoạch ban đầu do các nhà tài trợ điều chỉnh điều kiện và quy trình cấp vốn.

Hồi tháng 11/2024, Ban cán sự Đảng UBND TP thống nhất chủ trương sử dụng vốn ngân sách TP để triển khai tiếp dự án metro số 2; đồng thời, bổ sung các công trình kết nối đồng bộ tuyến metro số 1 và tuyến metro số 2 tại khu vực nhà ga Bến Thành vào dự án metro số 2.

Mới đây, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) đã có văn bản kiến nghị UBND TP mời đại diện từ các bộ, ngành liên quan tham gia tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài và nhà thầu EPC (thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị) cho dự án metro số 2.

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án sẽ hoàn tất vào cuối năm 2025. Ngày 20/12 năm nay, TP.HCM sẽ khởi công gói thầu xây dựng hạ tầng ban đầu tại depot Tham Lương. Đến tháng 4/2026, gói thầu EPC (thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị) cho toàn dự án sẽ được triển khai.

Dự kiến công trình metro thứ hai của TP.HCM sẽ hoàn thành vào tháng 10/2030 và đưa vào khai thác vào cuối năm 2030.