Xác minh vụ người phụ nữ ở Quy Nhơn vô cớ bị vợ chồng hàng xóm đánh

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đang ngồi trước cửa nhà trông con thì bất ngờ bị vợ chồng hàng xóm qua chửi bới, sau đó xông vào hành hung.

Ngày 26/3, một clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang ngồi trước nhà trông con thì bị vợ chồng xóm đến chửi mắng, hành hung được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Hai vợ chồng xông vào nhà hành hung người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip.

Trước hành động của đôi vợ chồng, nhiều ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời kêu gọi xử lý nghiêm để ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Theo tìm hiểu, hai mẹ con bị hàng xóm hành hung là chị Đ.T.L (SN 1990) và cháu T.B.T (SN 2018 ở phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định).

Chị L. cho biết, vào khoảng 17h ngày 25/3, khi cháu T. đang chơi trước nhà thì bị ông V., hàng xóm, lớn tiếng chửi bới cháu "hỗn láo, mất dạy".

Ngay sau đó, bà H., vợ ông V., cầm chổi đến trước nhà chị L. và chửi mắng, dẫn đến xô xát giữa hai bên. Vợ chồng ông V. đã xông vào nhà, tấn công chị L. và đe dọa cháu T.

Vụ việc chỉ dừng lại khi hàng xóm kịp thời can ngăn. Chị L. sau đó đã trích xuất clip từ camera an ninh và trình báo lên Công an phường Hải Cảng.

Chị L. cũng cho biết thêm, sau khi bị vợ chồng ông V. tấn công, người chị bị trầy xước, đau nhức. Còn cháu T. vì chứng kiến vụ việc nên tâm lý rất hoảng loạn, sợ hãi.

“Sáng nay, ông V. có qua nhà xin lỗi gia đình tôi nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng xử lý đến cùng, lấy lại công bằng cho mẹ con tôi", chị L. bức xúc.