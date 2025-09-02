Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Nga, Thủ tướng Ấn Độ đi chung xe bọc thép Aurus

  • Thứ ba, 2/9/2025 09:22 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng Nga và Ấn Độ luôn sát cánh bên nhau ngay cả trong những thời điểm khó khăn.

Ngày 1/9, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi đã có cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố cảng Thiên Tân của Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Modi nói với ông Putin rằng Ấn Độ và Nga đã luôn sát cánh bên nhau ngay cả trong những thời điểm khó khăn. “Sự hợp tác chặt chẽ của chúng ta không chỉ quan trọng đối với nhân dân hai nước, mà còn đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu”, ông Modi nói.

Lãnh đạo Nga gọi ông Modi bằng tiếng Nga, là “người bạn thân mến” và mời ông Modi ngồi cùng chiếc xe limousine bọc thép của mình.

“Nga và Ấn Độ đã duy trì mối quan hệ đặc biệt trong nhiều thập kỷ, thân thiện và đáng tin cậy. Đây là nền tảng cho sự phát triển quan hệ của chúng ta trong tương lai”, ông Putin nói.

Thủ tướng Ấn Độ cho biết, ông hoan nghênh những nỗ lực gần đây nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. "Chúng tôi hy vọng tất cả các bên sẽ tiến về phía trước một cách xây dựng. Cần phải tìm ra cách chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt và thiết lập hòa bình lâu dài", ông Modi nói.

Trung Quoc An Do anh 1Trung Quoc An Do anh 2Trung Quoc An Do anh 3Trung Quoc An Do anh 4

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp song phương 1/9. Ảnh: X

Lãnh đạo Ấn Độ sau đó đăng tải trên mạng xã hội X bức ảnh chụp ông và Tổng thống Nga Putin bên trong chiếc limousine Aurus bọc thép mà người đứng đầu Điện Kremlin sử dụng.

"Tổng thống Putin và tôi đã cùng nhau đến địa điểm diễn ra cuộc gặp song phương", ông Modi cho biết. "Các cuộc trò chuyện với ông ấy luôn mang lại nhiều thông tin hữu ích”.

Cả hai nhà lãnh đạo đều đã có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh SCO, trước khi bắt đầu cuộc gặp song phương.

Trung Quoc An Do anh 5Trung Quoc An Do anh 6Trung Quoc An Do anh 7

Những hình ảnh được Thủ tướng Ấn Độ chia sẻ trên mạng xã hội X. Ảnh: X

Ông Putin thường xuyên di chuyển bằng xe Aurus trong các chuyến công du nước ngoài và thỉnh thoảng đi cùng các nhà lãnh đạo khác, hoặc thậm chí tặng xe, như đã tặng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào năm 2024.

Lần gần nhất ông Modi nói chuyện với ông Putin là sau hội nghị thượng đỉnh giữa Nga - Mỹ tại Alaska ngày 15/8. Ông Putin dự kiến sẽ thăm Ấn Độ vào cuối năm nay.

https://tienphong.vn/tong-thong-nga-thu-tuong-an-do-di-chung-xe-boc-thep-aurus-post1774746.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

