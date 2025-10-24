Tổng thống Nam Phi đến thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa và Đoàn đã dâng hương, thành kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 24/10, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa và Đoàn đã đến thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp (30 Hoàng Diệu, Hà Nội).

Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn.

Tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa và Đoàn đã dâng hương, thành kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã ghi lưu bút trong Sổ lưu niệm của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã tặng Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa ảnh lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cuộc đời hoạt động của Đại tướng gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt, đầy hy sinh, gian khổ của Đảng và dân tộc.

Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội ta suy tôn Đại tướng là Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa tới Việt Nam lần này, sau chuyến thăm cách đây 9 năm của ông trên cương vị Phó tổng thống, là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nam Phi sau 18 năm (kể từ chuyến thăm của Tổng thống Thabo Mbeki năm 2007), là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, tiếp theo cuộc điện đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và ngài Tổng thống ngày 22/4 vừa qua.

Sự kiện thể hiện sự coi trọng đặc biệt và quyết tâm của hai nước trong việc nâng tầm quan hệ song phương. Chuyến thăm không chỉ củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra cơ hội để lãnh đạo hai nước đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác, định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời khai thác các tiềm năng mới, hướng tới một quan hệ toàn diện, sâu sắc hơn trong tương lai.