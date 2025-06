Tổng thống Iran xuống đường giận dữ tố Mỹ và Israel xâm lược

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xuống đường cùng đám đông tại Tehran ngày 22/6, lên án Mỹ và Israel sau vụ không kích của Washington nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Iran xuống đường cùng người dân lên án Israel, Mỹ. Ảnh: Aljazeera

Theo CNN, ông Pezeshkian tham gia vào dòng người biểu tình phản đối cuộc tấn công được coi là hành động quân sự nghiêm trọng nhất của Mỹ nhắm vào hạ tầng hạt nhân của Tehran từ trước đến nay. Việc một nguyên thủ quốc gia trực tiếp xuống đường thể hiện lập trường cứng rắn của chính quyền Iran trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Trong khi người dân hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ và Israel, Tổng thống Pezeshkian được nhìn thấy đứng giữa đám đông, tay đặt lên ngực - một cử chỉ biểu lộ sự đồng cảm và đoàn kết với công chúng.

Truyền thông nhà nước Iran liên tục phát sóng hình ảnh này như một thông điệp khẳng định chính phủ “đứng về phía nhân dân” và không lùi bước trước sức ép từ bên ngoài.

Iran tuyên bố “tự vệ” sau đòn không kích của Mỹ

Một ngày sau cuộc không kích của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân của Iran, giới chức Iran rạng sáng ngày 23/6 (theo giờ Hà Nội) tuyên bố rcác cuộc tấn công bằng của Mỹ "không thể không được đáp trả".

Theo các hãng thông tấn Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định rằng, Mỹ nhất định phải nhận lấy một sự đáp trả tương xứng vì hành động gây hấn ngày 22/6.

Trong khi đó, Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, đăng tải trên mạng xã hội X: “Ngay cả khi các cơ sở hạt nhân bị phá hủy, cuộc chơi vẫn chưa kết thúc”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cơ sở hạt nhân tại Fordow, Natanz và Isfahan đã bị “xóa sổ hoàn toàn” trong chiến dịch “Búa Đêm” ngày 22/6.

Tuy nhiên, từ Tehran, thông điệp mà giới lãnh đạo Iran gửi đi là: Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục.

Reuters đưa tin, cho đến thời điểm hiện tại, Tehran vẫn chưa thực hiện các lời đe dọa trả đũa nhằm vào Mỹ. Tuy nhiên, những điều này có thể sẽ thay đổi.

Phát biểu tại Istanbul rạng sáng ngày 23/6, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết, Iran sẽ cân nhắc mọi phương án đáp trả. Ông nhấn mạnh rằng sẽ không có chuyện quay lại bàn đàm phán cho đến khi Iran thực hiện hành động trả đũa.

“Mỹ đã cho thấy họ không tôn trọng luật pháp quốc tế. Họ chỉ hiểu ngôn ngữ của đe dọa và vũ lực”, ông Araqchi nói trên tờ The Guardian.

Khói bốc lên gần cơ sở hạt nhân Fordow sau không kích của Mỹ Video do truyền thông Iran ghi lại cho thấy khói đen bốc lên gần cơ sở Fordow, sau cuộc không kích đêm 21/6 do Mỹ tiến hành nhằm vào ba địa điểm hạt nhân của Iran. Theo CNN, vị trí quay cách Fordow khoảng 13 km.

Khả năng đóng cửa biển eo Hormuz

Một động thái được xem là đòn đáp trả chiến lược, hiệu quả nhất mà Iran có thể sử dụng là việc Quốc hội Iran đã thông qua quyết định đóng cửa Eo biển Hormuz. Đây là tuyến vận chuyển gần 25% sản lượng dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, quyết định này còn cần được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao phê chuẩn. Kênh Press TV của Iran cho biết, để chính thức đóng cửa eo biển Hormuz, cần có sự chấp thuận của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao – cơ quan do một người được Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bổ nhiệm đứng đầu.

Giới phân tích cho rằng, nếu Iran thực sự đóng eo biển Hormuz, đây sẽ là hành động có thể khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt, làm rung chuyển nền kinh tế thế giới.

Đặc biệt, Iran có nguy cơ kích hoạt xung đột với Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, lực lượng đóng tại vùng Vịnh và có nhiệm vụ bảo vệ bảo vệ tuyến đường thủy chiến lược này luôn thông suốt.

Mỹ khẳng định chỉ nhắm vào chương trình hạt nhân

Trong bài đăng mới nhất trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng thay đổi lãnh đạo Iran nếu nước này không thể “làm cho Iran vĩ đại trở lại”. Tuy vậy, các quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh chiến dịch không kích vừa qua chỉ nhắm vào chương trình hạt nhân, không phải chiến tranh toàn diện với Tehran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố vào Chủ nhật (22/6) rằng, Mỹ không tiến hành chiến tranh với Iran, mà là chiến tranh với chương trình hạt nhân của nước này.

Ông nhấn mạnh rằng chương trình đó đã bị đẩy lùi “trong một khoảng thời gian rất dài” nhờ các cuộc không kích do Tổng thống Donald Trump ra lệnh.

“Chúng ta không đang chiến tranh với Iran. Chúng ta đang chiến tranh với chương trình hạt nhân của Iran”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trong chương trình của đài NBC.

“Tôi cho rằng chúng ta thực sự đã đẩy lùi chương trình của Iran trong một khoảng thời gian rất dài. Sẽ phải mất rất nhiều năm nữa thì Iran mới có thể phát triển được vũ khí hạt nhân”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc Iran không đàm phán một cách thiện chí, điều mà ông cho là chất xúc tác dẫn đến các cuộc không kích của Mỹ.