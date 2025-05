Tổng thống Hungary và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950. Hungary đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Năm 2018, hai nước nâng cấp quan hệ hữu nghị truyền thống lên Đối tác toàn diện.

Hungary hiện nay coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với các đối tác truyền thống, trong đó Việt Nam là ưu tiên.

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hungary năm 2024 đạt 932 triệu USD . Hungary hiện có 21 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 50,66 triệu USD , đứng thứ 52/149 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary gồm khoảng 6.000 người, sống tập trung chủ yếu tại Budapest, với nghề chính là kinh doanh hàng may mặc tại các chợ, trung tâm thương mại châu Á.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.