Tổng Bí thư và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus

Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, chiều 11/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Minsk, Belarus, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 11-12/5, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko.

Đúng 15h38 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Minsk.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus tại sân bay, phía Belarus có Phó Thủ tướng Anatoly Sivak; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Maxim Ryzhenkov; Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou; phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Ngự; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Belarus.

Sân bay Minsk rực rỡ quốc kỳ hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bước xuống máy bay, thiếu nữ Belarus tặng Phu nhân bó hoa tươi thắm.

Theo nghi lễ truyền thống, hai thiếu nữ Belarus trang trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân bánh mỳ và muối. Tiếp đó, Tổng Bí thư và Phu nhân bắt tay quan chức phía Belarus và Việt Nam, sau đó đi giữa hai hàng tiêu binh đứng nghiêm trang chào đón.

Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tại Đài Chiến thắng; tham dự hoạt động tri ân thăm, tặng quà cho cựu quân nhân, chuyên gia đã từng có đóng góp nổi bật cho Việt Nam…

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, Việt Nam-Belarus đã duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với độ tin cậy chính trị ngày càng cao. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao, tạo nền tảng cho việc vun đắp và phát triển mối quan hệ gắn bó đã được thử thách qua thời gian.

Hai bên đã phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ an ninh quốc phòng đến kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân, hợp tác cấp địa phương, tạo dựng khuôn khổ pháp lý gồm khoảng 50 văn kiện là điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận giữa các bộ, ngành; 9 địa phương cấp tỉnh của Việt Nam đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 6 trong tổng số 7 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Belarus.

Trên bình diện quốc tế, hai nước thường xuyên tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương…

Hơn 30 năm qua, Việt Nam và Belarus đã xây dựng, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước, tạo nền tảng cho sự tương tác chặt chẽ và tích cực hơn nữa trên mọi lĩnh vực.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo động lực mới cho việc tăng cường và mở rộng quan hệ song phương, đưa ra những định hướng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

