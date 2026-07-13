Tổng giám đốc Sonadezi Giang Điền xin từ nhiệm

Ông Hoàng Sỹ Quyết, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Sonadezi Giang Điền (SZG) vừa nộp đơn từ nhiệm với lý do cá nhân sau gần 2 năm điều hành doanh nghiệp.

Sonadezi Giang Điền (SZG) là công ty liên kết của Tổng công ty Sonadezi. Ảnh: S.T.

CTCP Sonadezi Giang Điền (UPCoM: SZG) vừa công bố đơn từ nhiệm của ông Hoàng Sỹ Quyết, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, với lý do cá nhân.

Ông Hoàng Sỹ Quyết sinh năm 1981, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Sonadezi Giang Điền từ ngày 18/12/2023 và được bầu làm Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 5/2024.

Trước khi gia nhập Sonadezi Giang Điền, ông Quyết từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp như Phó tổng giám đốc CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa; Chủ tịch HĐQT CTCP Cây xanh Nhơn Trạch; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Nhơn Trạch; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Việc ông Hoàng Sỹ Quyết xin từ nhiệm diễn ra không lâu sau khi Công an TP Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Sonadezi. Sonadezi là doanh nghiệp phát triển bất động sản khu công nghiệp do UBND TP Đồng Nai nắm hơn 99,5% vốn điều lệ, trong đó Sonadezi Giang Điền (SZG) là công ty liên kết.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, Sonadezi Giang Điền đặt mục tiêu ký mới hợp đồng cho thuê 20 ha đất công nghiệp, đồng thời hoàn tất việc ký phụ lục gia hạn hoặc chuyển nhượng đối với 2 nhà xưởng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ triển khai điều chỉnh quy hoạch xây dựng KCN Giang Điền nhằm mở rộng quỹ đất kinh doanh, đặc biệt sau khi quy hoạch chung đô thị Trảng Bom được phê duyệt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hạ tầng cho phần diện tích còn lại.

Sonadezi Giang Điền hiện là chủ đầu tư KCN Giang Điền có quy mô hơn 529 ha, nằm trên địa bàn các xã Trảng Bom, An Viễn và phường Tam Phước (Đồng Nai). Đến nay, dự án đã được đầu tư hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, trong đó khoảng 407 ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng từ quỹ đất hiện hữu không còn nhiều khi diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê chỉ còn khoảng 35 ha, dự kiến được lấp đầy trong giai đoạn 2026-2027. Vì vậy, doanh nghiệp đang lên kế hoạch điều chỉnh phân khu chức năng KCN Giang Điền để bổ sung thêm khoảng 30 ha đất công nghiệp, tạo thêm quỹ đất phục vụ hoạt động cho thuê trong những năm tới.