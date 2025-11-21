Tông đuôi xe đầu kéo, tài xế xe máy tử vong tại chỗ

Người đàn ông điều khiển xe máy không chú ý quan sát, tông vào đuôi xe đầu kéo đang dừng trên đường và tử vong tại chỗ.

Ngày 21/11, Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT.747B theo hướng từ cầu Khánh Vân đi ngã tư miếu Ông Cù.

Khi đến đoạn thuộc phường Tân Khánh, TP.HCM thì xe máy bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo đang dừng trên làn đường dành cho xe máy. Cú tông mạnh khiến xe máy ngã xuống đường, người điều khiển tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an phường Tân Khánh đến hiện trường điều tiết giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông sau đó đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông B. (SN 1991, ngụ TPHCM). Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.