Tổng Bí thư: Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc phát triển của Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được duy trì và phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực.

Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 11 của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vị trí, vai trò hết sức quan trọng của Văn phòng Trung ương của hai Đảng, là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá cao Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng trong điều phối, kiểm tra, đôn đốc và đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Lào.

Hai Văn phòng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đặc biệt là về công tác tham mưu xây dựng chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác chuẩn bị Đại hội của mỗi Đảng, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu phục vụ lãnh đạo hai Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hai bên cần tập trung thực hiện thật tốt những nội dung mà hai Văn phòng Trung ương hai Đảng đã trao đổi, thống nhất.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek báo cáo với Tổng Bí thư một số nét về tình hình Lào gần đây, kết quả hợp tác hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng.

Ông Thongsalith Mangnomek chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình, hiệu quả của Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay.

Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển, vì lợi ích thiết thực của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, tối 29/5, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung đã hội đàm với Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Hai bên nhất trí cho rằng, hoạt động hợp tác giữa hai Văn phòng ngày càng đi vào thực chất, đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trong những năm tới, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển của mỗi nước và cùng nhau nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ hợp tác, đưa mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng.

Hai bên sẽ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc của mỗi Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng ngày 29/5 cũng tổ chức hội nghị công bố, phát hành cuốn sách “Truyền thống quan hệ hợp tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao và gửi thư chúc mừng nhân dịp phát hành cuốn sách.

Hai Tổng Bí thư đều khẳng định, việc biên soạn, phát hành cuốn sách là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thiết thực cho chúng ta nhìn lại những chặng đường lịch sử anh hùng mà hai dân tộc đã sát cánh bên nhau, gắn bó keo sơn.

