Vun đắp, bảo vệ, gìn giữ quan hệ Việt Nam - Lào phát triển bền chặt

Ngày 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp đồng chí và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - một sự kiện trọng đại và có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, hiếm có Việt Nam-Lào.

Việc Lãnh đạo cấp cao các nước, trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sang dự Lễ kỷ niệm và cử Đoàn lực lượng vũ trang tham gia diễu binh là niềm động viên, sự cổ vũ to lớn dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa thay mặt Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam chúc mừng năm mới của Lào, chúc đất nước Lào tiếp tục phát triển, chúc nhân dân Lào ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cách đây 50 năm, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giành lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam hết sức tự hào về chiến công hiển hách, tinh thần quật khởi của cha anh và truyền thống, đoàn kết hữu nghị của ba nước Đông Dương.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định góp phần cho chiến thắng lịch sử vang dội này là nhờ sự ủng hộ một lòng, giúp đỡ hiệu quả của các nước anh em, bạn bè quốc tế, đặc biệt trong đó có sự kề vai sát cánh, "chia ngọt sẻ bùi", thủy chung trong sáng, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đặc biệt là Lào đã cho Việt Nam mở tuyến đường Hồ Chí Minh trên đất Lào, tạo điều kiện để bộ đội Việt Nam tiến vào miền Nam đã thay đổi cục diện trên chiến trường miền Nam, góp phần vào cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong sự nghiệp cách mạng của mình, mỗi thắng lợi của nhân dân Việt Nam đều không tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của đất nước Lào anh em. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong cuộc kháng chiến trường kỳ này và bây giờ là trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào tiếp tục vun đắp, bảo vệ, gìn giữ quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển bền chặt, đơm hoa kết trái, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ của khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư khẳng định hai nước đã từng kề vai sát cánh trước đây trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc thì ngày nay cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế-xã hội và việc Lễ khánh thành cầu cảng Vũng Áng tại tỉnh Hà Tĩnh chính là một minh chứng sống động cho quyết tâm này.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chúc mừng sự kiện 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam; khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là chiến thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, một mốc son lịch sử chói lọi, vẻ vang, đầy tự hào, là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Đây là nền tảng quan trọng dẫn đến thắng lợi cuối cùng và lập nên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào tháng 12/1975, là chiến thắng của thời đại, là tấm gương sáng chói cho nhân dân thế giới vì chính nghĩa và công bằng, là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Đồng chí Thongloun Sisoulith chúc mừng và nhấn mạnh sau 50 năm kể từ ngày thống nhất đất nước và gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao Việt Nam tổ chức rất long trọng Đại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam và Lào rất vui mừng, vinh dự cử đoàn tham gia diễu binh tại Thành phố Hồ Chí Minh góp phần vào thành công chung của Đại lễ trong dịp này, thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chia sẻ những kết quả hết sức tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào của Chủ tịch nước Lương Cường vừa qua, một lần nữa thể hiện mối quan hệ sắt son, tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Đồng chí Thongloun Sisoulith cũng chia sẻ về việc thăm và dự Lễ khánh thành cầu cảng Vũng Áng, biểu tượng của hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời đại mới; bày tỏ đánh giá cao và cảm ơn sâu sắc Việt Nam luôn tạo điều kiện cho Lào trong phát triển kinh tế-xã hội và các lĩnh vực khác.

Hai nhà Lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi, thống nhất một số phương hướng và nhiệm vụ cho quan hệ hai nước trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng thông báo cho nhau tình hình chuẩn bị đại hội đảng tại mỗi nước cũng như trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào sẽ luôn dành ưu tiên cho nhau, tiếp tục vun đắp, gìn giữ, bảo vệ và phát triển quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi bền chặt, như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu để cùng vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và phát triển thịnh vượng của hai đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 9/2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vui vẻ nhận lời.

