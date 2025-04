Phu nhân Tổng Bí thư và Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản làm bánh cốm

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Ishiba Yoshiko cùng làm bánh cốm truyền thống. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Chiều 27/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân Ishiba Yoshiko, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp và cùng Phu nhân Ishiba Yoshiko trải nghiệm làm món bánh cốm truyền thống của Hà Nội.

Trong không khí thân tình, ấm cúng, Phu nhân Ngô Phương Ly vui mừng chào đón Phu nhân Ishiba Yoshiko lần đầu tiên thăm Việt Nam và hy vọng Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản sẽ có nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian chuyến thăm, qua đó hiểu thêm về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Phu nhân Ishiba Yoshiko bày tỏ vui mừng lần đầu tiên tới thăm Việt Nam; chia sẻ ấn tượng sâu sắc về đất nước Việt Nam tươi đẹp, năng động, con người Việt Nam thân thiện, mến khách; mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển, đáp ứng hơn nữa nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Chia sẻ về những trải nghiệm trong ngày đầu tiên tại Việt Nam khi đi thăm các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Phu nhân Ishiba Yoshiko đánh giá cao sự chăm chỉ, cần cù, nỗ lực làm việc, cống hiến của người dân và thế hệ trẻ Việt Nam; bày tỏ sự khâm phục trước sự kiên trung, mạnh mẽ và nhiều cống hiến quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử.

Phu nhân Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng về những tình cảm hữu nghị, thân thiết mà Thủ tướng Nhật Bản và Phu nhân dành cho Việt Nam, nhất là những cảm nhận, đánh giá tốt đẹp của Phu nhân Ishiba Yoshiko đối với đất nước và con người Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly cũng chia sẻ về niềm tự hào của dân tộc Việt Nam đối với các thế hệ phụ nữ, luôn phát huy tinh thần “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và phẩm chất “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Hai Phu nhân cùng trao đổi về những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của mỗi nước, trong đó có nhiều sản phẩm văn hóa, ẩm thực của Việt Nam và Nhật Bản đều được nhân dân hai nước ưa chuộng.

Cuối buổi tiếp, Phu nhân Tổng Bí thư đã giới thiệu và cùng Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản trải nghiệm làm bánh cốm Hà Nội.

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phong phú, đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam, Phu nhân Ishiba Yoshiko cho biết, hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa; mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các chương trình giao lưu, trao đổi và hợp tác để lan tỏa rộng rãi các giá trị nền tảng và coi đây là cầu nối để vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

