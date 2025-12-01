Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm Lào

  • Thứ hai, 1/12/2025 08:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chuyến thăm là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Tong Bi thu tham Lao anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường sang Lào. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Ngày 1/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân từ ngày 1 đến 2/12.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tham gia Đoàn chính thức còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào.

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2025) và vào giai đoạn trước thềm Đại hội của hai Đảng được tổ chức vào năm 2026 nhằm đưa ra những quyết sách định hướng phát triển của mỗi nước.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư: Không để có 'vùng tối' mà Đảng không vươn tới được

Tổng Bí thư yêu cầu triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có “khoảng trống,” “vùng tối.”

15:13 24/11/2025

Tổng Bí thư: Bảo đảm mọi trẻ bị bỏ rơi đều được tiếp nhận, chăm sóc

Kết luận cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và các ban, bộ, ngành, Tổng Bí thư yêu cầu bảo đảm mọi trẻ bị bỏ rơi đều được tiếp nhận, chăm sóc an toàn và kịp thời.

17:03 28/11/2025

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-to-lam-va-phu-nhan-len-duong-tham-cap-nha-nuoc-toi-lao-post1080172.vnp

Nguyễn Hồng Điệp/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tổng Bí thư thăm Lào Nguyễn Chí Dũng Tô Lâm Nguyễn Văn Thể Tổng Bí thư Tô Lâm Lào Lào Việt Nam Việt Nam Lào

  • Nguyễn Chí Dũng

    Nguyễn Chí Dũng

    Ông Nguyễn Chí Dũng là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư
    • Năm sinh: 1960
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ quản lý kinh tế

  • Nguyễn Văn Thể

    Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

    Ông Nguyễn Văn Thể là Bộ trưởng Giao thông vận tải; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương khoá XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Giao thông vận tải
    • Năm sinh: 1966
    • Quê quán: Đồng Tháp
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ giao thông

