Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời thành phố Busan về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 13/8 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Busan (Hàn Quốc) lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân.

Tiễn đoàn tại Sân bay Gimhae có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan và Thị trưởng thành phố Busan Park Heong Jun cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Busan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Lee Jae Myung, chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác, gặp gỡ báo chí; hội kiến Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc…

Ngay sau khi đến thủ đô Seoul, Tổng Bí thư đã gặp mặt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc; gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc; Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam; cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; đồng thời dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới!” và chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác: Thỏa thuận của các bộ, ngành, địa phương (Việt Nam) với các đối tác của Hàn Quốc; thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp; lĩnh vực hạ tầng số, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng; thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, dịch vụ, du lịch; hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư có bài phát biểu chính sách tại Đại học Yonsei với chủ đề: “Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển.”

Nhân dịp này, Giáo sư Yoon Dong Sup, Hiệu trưởng Đại học Yonsei đã trao Bằng Tiến sĩ danh dự cho Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đi thăm thành phố cảng Busan, trung tâm kinh tế lớn thứ hai nằm ở phía Đông Nam của Hàn Quốc.

Tại đây, Tổng Bí thư đã tiếp nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Park Soon Kwan; Thị trưởng thành phố Busan Park Heong Jun; dự Lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và Lễ Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh-Busan; thăm Cảng Busan và nghe giới thiệu về công nghệ vận hành cảng tự động hóa 100%.

Trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên trao đổi nhiều ý kiến và đạt nhận thức chung quan trọng về việc đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tại các cuộc tiếp xúc, các nhà lãnh đạo hai nước đã đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của quan hệ song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 và nhất là sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022; khẳng định hai nước là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên tất cả các lĩnh vực.

Hai bên nhất trí cho rằng những thành tựu đã đạt được trong hơn 30 năm qua là nền tảng vững chắc và là động lực lâu dài để củng cố và đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và chuyển sang giai đoạn mới.

Lãnh đạo Việt Nam, Hàn Quốc đã ra Tuyên bố chung nêu các lĩnh vực trọng tâm hai bên tăng cường hợp tác để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên sẽ củng cố vững chắc lòng tin chính trị và đẩy mạnh hợp tác thực chất lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh. Việt Nam-Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và phát triển lên tầm mức mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích song phương. Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác lao động, y tế, giáo dục xứng tầm khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam-Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, hướng tới đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, tăng cường hợp tác lâm nghiệp, sử dụng và quản lý nguồn nước hiệu quả và bền vững.

Hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu, quảng bá và truyền thông cũng như tổ chức sự kiện nhằm làm sâu sắc hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thông và giao lưu nhân dân, tạo sự gắn kết, hiểu biết sâu sắc hơn giữa hai nước.

Việt Nam-Hàn Quốc nhất trí hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn, cơ chế quốc tế và khu vực, tăng cường phối hợp tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, tham gia các nỗ lực chung nhằm giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã thành công tốt đẹp, đánh dấu cột mốc quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Sau hơn 30 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành một hình mẫu quan hệ rất đặc biệt, hiệu quả và thực chất. Khuôn khổ quan hệ của hai bên đã đạt được mức độ cao nhất, là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và tin cậy chính trị ở mức rất cao do hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và triển khai những định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này càng thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.