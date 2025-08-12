Tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam trở thành Nghị sĩ QH Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, đặc biệt tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam trở thành Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc trong thời gian tới.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 12/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, đến thăm và làm việc tại Quốc hội Hàn Quốc; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Hàn Quốc - Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Hàn Quốc tươi đẹp và mến khách; chân thành cảm ơn Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và chu đáo.

Tổng Bí thư trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Hàn Quốc đã đạt được, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu lớn hơn nữa, ngày càng nâng cao vị thế tại khu vực và quốc tế, trong đó Quốc hội Hàn Quốc phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của cơ quan lập pháp tối cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian gần đây dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm; tin tưởng với tiềm năng và nghị lực của mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, sớm hoàn thành các mục tiêu trên đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng vì quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, mong muốn đưa quan hệ hợp tác Việt - Hàn đi vào chiều sâu thực chất, tương xứng với mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cũng như tiềm năng phát triển to lớn của hai nước, trong đó hợp tác nghị viện giữ vai trò hết sức quan trọng.

Trên tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước; nhất trí thúc đẩy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong phối hợp, hỗ trợ và đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả, toàn diện các nội dung Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội hai nước; đẩy mạnh hợp tác, giao lưu Quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu giữa các nghị sĩ, nghị sĩ trẻ; phát huy vai trò cầu nối của các Nhóm nghị sĩ hữu nghị mỗi nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và đa phương như tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030; đẩy mạnh, hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập, sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc; đặc biệt tạo điều kiện cho kiều dân Việt Nam trở thành Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Nhà Quốc hội Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tại cuộc hội kiến, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, trong đó có Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Tổ chức Liên minh Nghị viện các nước châu Á vì hòa bình (AAPP); nhất trí tăng cường hợp tác giữa các chính đảng ở châu Á.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Hoạt động của Phu nhân Tổng Bí thư tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc Sau lễ đón, bà Kim Hye Kyung, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, đã mời Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly, thưởng dự tiệc trà và cùng tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc.