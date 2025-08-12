Truyền thông Hàn Quốc đưa tin đậm nét chuyến thăm của Tổng Bí thư

Theo Yonhap, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng Sáu vừa qua.

Ngày 12/8, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục đưa tin đậm nét về các hoạt động trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10-13/8.

Theo hãng tin Yonhap, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng Sáu vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm Đại học Yonsei và phát biểu chính sách tại đây. Nhân dịp này, Giáo sư Yoon Dong Sup - Hiệu trưởng Đại học Yonsei - đã trao Bằng Tiến sỹ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cùng ngày, trang koreaherald.com đã đăng tải bài viết, trong đó đưa đậm nét về việc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công ty KIRA, Công ty LG CNS hợp tác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, bao gồm khả năng cùng nhau đầu tư phát triển một trung tâm dữ liệu tại Việt Nam với công suất ban đầu từ 20-30MW, cũng như cùng vận hành và kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu tại thị trường Việt Nam.

Bài viết cũng nêu bật ưu tiên của Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số.

Bên cạnh đó, trang koreaherald.com còn đưa tin việc Việt Nam-Hàn Quốc cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuỗi cung ứng và năng lượng.

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngày 12/8, hai bên cam kết thúc đẩy, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Ngoài ra, truyền thông Hàn Quốc còn đưa tin về cuộc “Tọa đàm Việt Nam-Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa," do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi Young đồng chủ trì, trong đó các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nhu cầu hợp tác và đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.