Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường ở Hà Nội

Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường trên địa bàn TP Hà Nội , trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Như Ý.

Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, trình bày báo cáo kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan với những kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc trước. Ảnh: Như Ý.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 12/12, họp tập trung liên tục 1 đợt thay vì 2 đợt như các kỳ trước. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XV, khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ hệ trọng.

Dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước; có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.