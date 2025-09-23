Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường ở Hà Nội

  • Thứ ba, 23/9/2025 16:14 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri thuộc địa bàn 11 phường trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tong Bi thu To Lam anh 1

Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường trên địa bàn TP Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Như Ý.
Tong Bi thu To Lam anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Như Ý.
Tong Bi thu To Lam anh 3

Đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, trình bày nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Như Ý.
Tong Bi thu To Lam anh 4

Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, trình bày báo cáo kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan với những kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc trước. Ảnh: Như Ý.
Tong Bi thu To Lam anh 5
Tong Bi thu To Lam anh 6Tong Bi thu To Lam anh 7

Các cử tri trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 12/12, họp tập trung liên tục 1 đợt thay vì 2 đợt như các kỳ trước. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XV, khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ hệ trọng.

Dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước; có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

