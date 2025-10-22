Tổng Bí thư Tô Lâm thảo luận về hợp tác chiến lược, tăng cường quan hệ Việt Nam - Phần Lan, thúc đẩy hợp tác văn hóa, chính trị và kinh tế giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan từ ngày 20 tới 22/10, sáng 22/10 (theo giờ địa phương), tại Helsinki, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg.

Tại cuộc tiếp, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi thăm chính thức Phần Lan; cảm ơn tình cảm đoàn kết hữu nghị của đồng chí Chủ tịch Tiina Sandberg và các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Phần Lan; nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.

Trong chuyến thăm, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng tiến bộ quốc tế, trong đó có các lực lượng tiến bộ Phần Lan đã dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa ngày nay; mong muốn cùng đoàn kết, hợp tác duy trì tăng trưởng đem lại nhiều kết quả tích cực vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai Đảng tiếp tục tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, thực chất hơn nữa thông qua các hoạt động trao đổi đoàn và trao đổi lý luận; duy trì hợp tác và phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng mà hai Đảng là thành viên, trong đó có Hội nghị các Đảng Cộng sản và Công nhân quốc tế (IMCWP); phát huy vai trò của mỗi Đảng cũng như các Hội hữu nghị trong việc trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam và Phần Lan ở mỗi nước sinh sống, học tập và làm việc ở sở tại.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã mời bà Tiina Sandberg và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Phần Lan thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg hoan nghênh và nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định việc hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược là một dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước.

Bà Tiina Sandberg đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn và toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bà Tiina Sandberg bày tỏ tự hào khi Việt Nam là một trong số ít các Đảng Cộng sản hiện nay trên thế giới phát huy vai trò thành công trên mọi phương diện, đóng góp hiệu quả cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới và là nguồn cổ vũ cho các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Thông tin về hoạt động phối hợp tích cực của Đảng Cộng sản Phần Lan và Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam nhằm góp phần quảng bá về đất nước, con người Phần Lan ở sở tại, cũng như tổ chức các hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ tiếng Việt dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Tiina Sandberg khẳng định Đảng Cộng sản Phần Lan luôn ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam - Phần Lan cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, bà Tiina Sandberg gửi lời thăm hỏi thân tình đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước trong thời gian vừa qua, lãnh đạo hai Đảng vui mừng nhận thấy Việt Nam và Phần Lan có nhiều điểm đồng về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, thường xuyên phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới; ủng hộ lập trường nguyên tắc về việc gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế.