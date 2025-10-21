Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Bulgaria

  • Thứ ba, 21/10/2025 19:51 (GMT+7)
  • 19:51 21/10/2025

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22-24/10/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Bulgaria.

Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 22-24/10/2025.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

    Tong Bi thu bat dau tham chinh thuc Phan Lan hinh anh

    Tổng Bí thư bắt đầu thăm chính thức Phần Lan

    07:44 21/10/2025

    0

    Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.

    Quy dinh gioi thieu nhan su de TW bau Tong Bi thu, Bo Chinh tri hinh anh

    Quy định giới thiệu nhân sự để TW bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị

    09:05 17/10/2025

    0

    Theo quy định, Bộ Chính trị có trách nhiệm chuẩn bị giới thiệu nhân sự để Trung ương xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

