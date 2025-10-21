Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Bulgaria

|
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Bulgaria.
Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 22-24/10/2025.
Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm
Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.