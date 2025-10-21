Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Bulgaria

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22-24/10/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Bulgaria.

Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 22-24/10/2025.