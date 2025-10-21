Tổng Bí thư bắt đầu thăm chính thức Phần Lan

Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 18h30 giờ địa phương (tức 22h30 giờ Hà Nội) ngày 20/10, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Helsinki, về phía Phần Lan có ông Mika Koskinen, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao; ông Pekka Juhani Voutilaine, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có bà Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Tại sân bay quốc tế Helsinki, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Phần Lan Mika Koskinen và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình đã lên máy bay chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm Phần Lan.

Xuống máy bay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lần lượt bắt tay các quan chức phía Phần Lan ra đón đoàn và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 25/01/1973. Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội được thành lập năm 1974 và Việt Nam mở Đại sứ quán tại Helsinki vào cuối năm 2005. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt được hai nước duy trì và phát triển tốt đẹp.

Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan đón Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), đánh dấu chặng đường hợp tác bền vững và mở ra giai đoạn hợp tác mới hướng tới 50 năm tiếp theo.

Chuyến thăm là bước phát triển mới trong quan hệ song phương, tạo động lực cho việc định hình hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực tương lai. Hai bên dự kiến sẽ trao đổi sâu rộng về định hướng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, môi trường và năng lượng sạch - những lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên phát triển.