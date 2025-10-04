Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Sáng 4/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các nguyên Thường trực Ban Bí thư: Đại tướng Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Quốc Phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Lê Hoài Trung, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; 350 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân sau 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đây là dấu mốc là mở ra chương mới trong sự phát triển của Đảng bộ và toàn lực lượng Công an Nhân dân, tất cả vì thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì “hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.”

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ những quyết sách của Đại hội là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức Đảng trong Công an Nhân dân; xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố, tăng cường tiềm lực, sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại phiên khai mạc Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo kết quả Phiên họp trù bị, mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội lên làm việc; Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; các tham luận góp ý vào các văn kiện trình vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày Báo cáo kết quả Phiên họp trù bị và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nhân dân triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều "điểm sáng."

Nổi bật là đã tiên phong, đi đầu, dẫn dắt thực hiện nhiều chủ trương chiến lược của Đảng, cung cấp thực tiễn, tạo nền tảng, truyền cảm hứng cho việc thực hiện các nghị quyết của Đảng trong cả hệ thống chính trị.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và thực hiện các biện pháp công tác Công an được Đảng uỷ Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều bước tiến mới, đột phá, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, toàn diện...

Với chủ đề "Theo lời Bác dạy-Đổi mới tư duy-Nâng cao tri thức-Chính quy, hiện đại-Vì Đảng, vì dân," Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đất nước đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới, các yêu cầu đặt ra với công tác Công an cũng rất mới và cao hơn.

Đảng ủy Công an Trung ương xác định đây là kỳ đại hội "đổi mới;" thể hiện toàn diện trên tất cả các mặt, nhất là công tác xây dựng văn kiện và công tác tổ chức đại hội.