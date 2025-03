Tổng Bí thư: Phải có chiến lược rõ ràng phát triển kinh tế tư nhân

Chiều 7/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo một số các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các chuyên gia, nhà kinh tế…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các chuyên gia, nhà kinh tế và đại diện của các bộ, ngành, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá các nhóm giải pháp mà Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nêu ra khá toàn diện, có nhiều nội dung tốt, mang tầm định hướng chiến lược.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải thay đổi được trong tư duy, nhận thức thì mới thay đổi được cách ứng xử và hành động, chính sách cụ thể đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư nêu rõ phải tiếp tục xóa bỏ mọi nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ, định kiến về kinh tế tư nhân. Kiên trì thay đổi tư duy tiểu nông, manh mún, xây dựng tư duy công nghiệp, tư duy lớn, làm ăn lớn, phong trào kinh doanh, khởi nghiệp trong toàn xã hội. Tăng cường và mở rộng hơn nữa các hình thức khen thưởng, tôn vinh khu vực kinh tế tư nhân, tương xứng với đóng góp và hiệu quả khu vực kinh tế này mang lại.

Tổng Bí thư lưu ý, phải có chiến lược rõ ràng cho phát triển khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với trình độ phát triển hiện nay của nền kinh tế, với không gian địa kinh tế, địa chính trị mới của đất nước và có tính tới những biến đổi của địa kinh tế, địa chính trị thế giới nhằm bảo đảm cho kinh tế tư nhân có đủ sức phát triển với khả năng thích ứng, khả năng chống chọi và khả năng cạnh tranh cao...

Tổng Bí thư yêu cầu, phải có chiến lược rõ ràng về các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của quốc gia để tất cả các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế nhìn vào đó để tập trung đầu tư, định hướng phát triển; cần tập trung nâng cao một bước cơ bản về các hạ tầng và nhân lực phục vụ phát triển chung; tạo điều kiện thuận lợi chung cho tất cả doanh nghiệp phát triển...

Tổng Bí thư chỉ rõ, điểm cốt yếu để tạo đột phá là tháo gỡ các điểm nghẽn về “thể chế,” nhanh chóng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xóa bỏ các rào cản, trở lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp, thực hiện nhất quán quan điểm “người dân và doanh nghiệp được phép làm những gì mà pháp luật không cấm"; xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí thấp; các chính sách hỗ trợ toàn diện, linh hoạt cho khu vực kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư đề nghị, bảo đảm sự bình đẳng, công bằng, cho phép doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận nguồn vốn, tư liệu sản xuất không kém hơn doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án trọng điểm quốc gia...; giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ nhanh chóng vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn; có chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp lớn có quy mô lớn, tiềm lực, sức cạnh tranh cao và dẫn dắt được một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu và vươn ra tầm quốc tế; huy động được các hộ kinh doanh cá thể, chuyển đổi mạnh mẽ sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, tạo tinh thần khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh trong cả nước; bảo đảm tăng cường được sự kết nối giữa các doanh nghiệp, giữa các khu vực với nhau để tạo vòng tuần hoàn bền chắc, củng cố độc lập, tự chủ trong phát triển kinh tế, hội nhập hiệu quả.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; quản lý của nhà nước, đặc biệt là phải giải quyết được một cách căn bản, hữu hiệu những bất cập, yếu kém trong khâu tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; phải đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng và thực sự đi vào cuộc sống.

Để phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, tiếp tục nghiên cứu đề xuất, tham mưu những chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

