Tổng Bí thư Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Tổng Bí thư Kim Jong Un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm tại Cung Thể thao ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Sáng 9/10 (theo giờ địa phương), tại Cung Thể thao ở Thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sang thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Đúng 10h, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Ðoàn đại biểu cấp cao nước ta được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo nghe giới thiệu và bắt tay các quan chức cấp cao 2 nước tham dự lễ đón. Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un mời Tổng Bí thư Tô Lâm bước lên bục danh dự; quân nhạc cử Quốc thiều 2 nước Việt Nam - Triều Tiên, 21 loạt đại bác chào mừng.

Ở hai bên khán đài là dòng chữ “Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam muôn năm”. Trên khán đài, hàng nghìn quần chúng nhân dân, hân hoan giơ cao vẫy cờ hai nước và hô vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, hai Lãnh đạo quay trở lại bục danh dự xem diễu binh và kết thúc Lễ đón.

Tổng Bí thư Kim Jong Un và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận những phương hướng hợp tác đưa mối quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất và phát triển tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (từ năm 1950). Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Triều Tiên cũng là nước sát cánh và giúp đỡ Việt Nam. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và đồng hành với Triều Tiên trong những lúc khó khăn.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên lần này tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Chuyến thăm là dịp rất quan trọng để Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trao đổi và thống nhất về những định hướng chiến lược nhằm kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn mới phù hợp với các quy định liên quan của quốc tế và đáp ứng những nguyện vọng, mong muốn của nhân dân hai nước...