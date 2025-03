Tổng Bí thư gặp cơ quan đại diện, cộng đồng người Việt ở Indonesia

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN từ ngày 9 đến 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đã báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam-Indonesia và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Đại sứ cho biết hiện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia có hơn 500 người, cuộc sống ổn định, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên, chấp hành luật pháp và hòa nhập tốt với xã hội sở tại, nhiệt tình tham gia các hoạt động do Đại sứ quán tổ chức như gặp mặt Quốc khánh, Tết cổ truyền dân tộc.

Mặc dù số lượng kiều bào còn khiêm tốn nhưng trong cộng đồng đã có một số đại diện doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thành công thương hiệu Việt, ghi dấu ấn với thị trường sở tại, trong khi một số kiều bào đang làm việc cho các tổ chức quốc tế và khu vực như Ban Thư ký ASEAN, Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA).

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Ban Thư ký ASEAN đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN; báo cáo về tình hình hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN. Trong 3 thập kỷ tham gia ASEAN, Việt Nam luôn thực hiện tốt vai trò là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia, một số đại diện cộng đồng đã bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, thể hiện niềm tự hào và xúc động khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của đất nước.

Các đại diện cộng đồng tin tưởng vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế là động lực thúc đẩy mỗi người con xa xứ thêm tự tin và gắn bó với cội nguồn, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Indonesia nói riêng.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm vui, xúc động trước bầu không khí đầm ấm và thắm tình quê hương, ân cần thăm hỏi bà con, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, cùng đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và lưu học sinh Việt Nam tại Indonesia.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm Indonesia lần này có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh tròn 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1955-2025), 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, cả hai nước đều kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, là những sự kiện quan trọng góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia dày công vun đắp.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin đến bà con tình hình trong nước, những thành tựu đã đạt được, những nỗ lực đổi mới để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đất nước; khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã và đang phát triển theo xu hướng tích cực, hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt ở Indonesia, mặc dù không đông đảo như ở một số nước khác nhưng luôn chăm chỉ lao động, kinh doanh thành đạt, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia nói riêng; coi cộng đồng là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của dân tộc.

Các chủ trương của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa, và triển khai trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khuyến khích và tạo điều kiện để bà con đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực phối hợp giải quyết các đề xuất, vướng mắc, khó khăn của kiều bào.

Tổng Bí thư cho biết trong các cuộc hội đàm với phía Indonesia tới đây sẽ đề nghị phía bạn tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc và hội nhập tích cực, có trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại và cho quan hệ hai nước.

Cũng trong dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp ngắn trao đổi nhanh với đại diện cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN.

