Tổng Bí thư và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia

Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 13h20 ngày 9/3, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN từ ngày 9-11/3, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, về phía Indonesia có: Bộ trưởng Bộ Hàng Hải và Thủy sản Sakti Wahyu Trenggono; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi và nhiều quan chức Indonesia. Phía Việt Nam có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông và Phu nhân; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương, cùng đông đảo cán bộ Đại sứ quán và Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân từ trên máy bay bước xuống thảm danh dự, đi giữa hai hàng tiêu binh, dừng lại trước quốc kỳ hai nước và cúi chào; bắt tay các quan chức Indonesia và đại diện phía Việt Nam ra đón.

Tại Sân bay quân sự Halim Perdanakusuma, 7 phát đại bác bắn chào mừng - nghi thức trang trọng thể hiện sự coi trọng của Indonesia đối với chuyến thăm của Tổng Bí thư và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Indonesia sau gần 8 năm (kể từ tháng 8/2017) và là chuyến thăm lịch sử, cũng là lần đầu tiên Tổng Bí thư Việt Nam thăm Ban Thư ký ASEAN.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia, là nước đầu tiên ở Ðông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1955.

Sau 70 năm, nhất là sau khi quan hệ Ðối tác Chiến lược được thiết lập (năm 2013), hợp tác giữa hai nước ngày càng toàn diện và sâu rộng hơn; trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên cả trên bình diện song phương và diễn đàn đa phương.

Chuyến thăm cũng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, dấu mốc lịch sử khởi đầu cho tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế. Những đóng góp của Việt Nam gắn liền với những bước phát triển đầy ý nghĩa của ASEAN, góp phần củng cố Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và rộng mở.

