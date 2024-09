Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Tổng cục II

Ngày 29/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm và làm việc với Tổng cục Tình báo quốc phòng (Tổng cục II), Bộ Quốc phòng.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cán bộ, chỉ huy Tổng cục II.

Tình báo Quốc phòng là lực lượng trọng yếu, có vị trí, vai trò rất quan trọng trong thu thập tin tức, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, địa phương trong hoạch định đường lối, chính sách và xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

79 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ tình báo Quốc phòng luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc những lời dạy của Bác Hồ trong các bức thư gửi Tình báo; các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đã nỗ lực xây dựng, chiến đấu, từng bước trưởng thành về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử hào hùng "Trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng" của tình báo Quốc phòng Việt Nam Anh hùng.

Nói chuyện thân mật với cán bộ chủ chốt của Tổng cục II, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tình báo Quốc phòng là lực lượng trọng yếu, tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Khẳng định, trong gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tình báo Quốc phòng đã không ngừng tiến bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Thời gian gần đây, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục II đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra các quyết sách đúng đắn, xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ về chiến lược, được lãnh đạo cấp cao và các ban, bộ, ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Toàn ngành đã thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng, tập trung thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng "tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng". Đảng bộ Tổng cục luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, coi đây là yếu tố quyết định để đảm bảo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích to lớn, truyền thống vẻ vang của tình báo Quốc phòng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với tình báo Quốc phòng trong tình hình mới.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; tác động trực diện, nhanh chóng đến nước ta, tích cực và tiêu cực đan xen. Điều này đặt ra đối với tình báo Quốc phòng trọng trách ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Về phương hướng và nhiệm vụ thời gian tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, tình báo Quốc phòng phải không ngừng chăm lo tăng cường tính giai cấp, tính cách mạng, luôn khẳng định là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tình báo Quốc phòng phải phục vụ hiệu quả, đắc lực hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, bộ, ngành, địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, gìn giữ sự tin cậy đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội với ngành Tình báo Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, tình báo Quốc phòng cần thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng "tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng"; bảo đảm tính phù hợp ngày càng cao giữa số lượng và chất lượng, giữa các thành phần lực lượng, giữa chức năng nhiệm vụ với quy mô, chất lượng tổ chức và khả năng thực hiện nhiệm vụ, giữa lực lượng thực hiện nhiệm vụ hiện tại với lực lượng, kế cận, kế tiếp. Xây dựng thế trận tình báo vững chắc, linh hoạt, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng.

Ngành tình báo Quốc phòng phải luôn đặt trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo cách mạng, lấy đó làm nền tảng trong xây dựng lực lượng tình báo cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ, kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách, nhiệm vụ; có số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần "7 dám" (Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung) luôn "kiên quyết, kiên trì, kiên định", phát huy bản lĩnh chính trị, nhạy bén trong phát hiện những yếu tố mới, tham mưu hoạch định đường lối, chính sách, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan sản phẩm tình báo khoa học công nghệ; tham quan, ghi sổ vàng truyền thống tại Bảo tàng; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Sở Chỉ huy Tổng cục.

