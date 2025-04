Việt Nam để quốc tang ngày 4-5/4 tưởng nhớ đồng chí Khamtay Siphandone

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo:

Đồng chí Khamtay Siphandone; sinh ngày 08/02/1924; nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã từ trần hồi 10h30, hưởng thọ 101 tuổi.

Đồng chí Khamtay Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo tiên phong trong công cuộc gây dựng con đường cách mạng của Lào.

Đồng chí đã cùng các bậc tiền bối khác tổ chức, lãnh đạo phong trào cách mạng và giành được những thắng lợi liên tiếp, đưa Cách mạng Lào đến ngày toàn thắng, từng bước đưa đất nước Lào vững bước tiến lên mục tiêu Chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí là người bạn vô cùng gần gũi, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, luôn quan tâm và có nhiều công lao to lớn, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong suốt thời gian qua.

Đồng chí mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào.

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Khamtay Siphandone và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Khamtay Siphandone theo nghi thức Quốc tang trong 02 ngày, từ 04/4 đến 05/4/2025.

Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

