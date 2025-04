Tổng Bí thư dẫn đầu đoàn Việt Nam viếng đồng chí Khamtay Siphandone

Ngày 3/4, được tin đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ trần, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam sang viếng đồng chí Khamtay Siphandone.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có các cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ đau xót trước sự ra đi của đồng chí Khamtay Siphandone và gửi tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào, toàn thể nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Khamtay Siphandone lời chia buồn sâu sắc nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đồng chí Khamtay Siphandone không chỉ là nhà lãnh đạo kiệt xuất thuộc thế hệ đầu tiên gây dựng cách mạng Lào, lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trước đây và sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, nhà lãnh đạo tiên phong trong việc triển khai đường lối đổi mới toàn diện của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mà còn là người bạn thủy chung, tình nghĩa, son sắt, người đồng chí thân thiết, gắn bó, luôn kề vai sát cánh với Việt Nam trong suốt chặng đường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước của hai dân tộc.

Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo để tri ân sự đóng góp của đồng chí Khamtay Siphandone cho sự phát triển mối quan hệ gắn bó, bền chặt Việt Nam-Lào, Đảng, Nhà nước Việt Nam quyết định sẽ tổ chức quốc tang.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chia buồn về việc đồng chí Khamtay Siphandone từ trần, bày tỏ xúc động trước việc Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới dự lễ viếng và Việt Nam quyết định tổ chức quốc tang cho đồng chí Khamtay Siphandone, thể hiện mối quan hệ truyền thống vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung gắn bó giữa hai nước cũng như tình cảm cá nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam.

Đây là sự động viên và chia sẻ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào.

Thay mặt gia quyến, đồng chí Sonexay Siphandone chân thành cảm ơn và đánh giá cao đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam là đoàn đầu tiên đã sang chia buồn với Đảng, Nhà nước Lào và gia đình trước sự ra đi của đồng chí Khamtay Siphandone, thể hiện mối quan hệ thân thiết và tình cảm cực kỳ sâu đậm đối với người cha kính yêu của mình - lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Lào đã cùng ôn lại sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Khamtay Siphandone kể từ khi đồng chí tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương, đặc biệt là các hoạt động gắn bó với cách mạng Việt Nam, gắn bó với các bậc lãnh đạo tiền bối cách mạng Việt Nam và khẳng định đây là những biểu hiện sinh động của sự gắn bó keo sơn, thủy chung hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và sự nghiệp cách mạng hai dân tộc.

Các lãnh đạo cấp cao Lào khẳng định mặc dù đồng chí Khamtay Siphandone đã rời xa, nhưng những thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Lào sẽ tiếp tục cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam củng cố, vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kayson Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công xây dựng, ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Lào đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XII vào đầu năm tới, nhấn mạnh việc tinh giản, sắp xếp bộ máy của Lào hiện nay là công việc hết sức quan trọng, tín hiệu tích cực góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của Lào trong giai đoạn mới; đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Lào trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Cảm ơn sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Lào, các lãnh đạo cấp cao Lào cho biết Lào đang nghiên cứu, áp dụng những bài học kinh nghiệm của Việt Nam, quyết liệt đổi mới để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá cao sự tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước; nhất trí thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, trong đó có kết quả Cuộc gặp giữa ba đồng chí lãnh đạo Đảng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, khẳng định Việt Nam và Lào càng cần sát cánh, ủng hộ và hỗ trợ nhau hết sức mình để vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại và sự gắn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc mãi mãi xanh tươi, ngày càng đơm hoa, kết trái.

