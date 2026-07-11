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Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm lực lượng ANND

  • Thứ bảy, 11/7/2026 11:47 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

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Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan trưng bày những hình ảnh về lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://baotintuc.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-le-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-an-ninh-nhan-dan-20260711100522343.htm

Theo Báo Tin tức và Dân tộc

Tổng Bí thư Hà Nội Tô Lâm Chủ tịch nước Tô Lâm an ninh nhân dân ngày truyền thống 80 năm

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