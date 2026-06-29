Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Bộ đội Pháo binh - Tên lửa

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Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm của Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.