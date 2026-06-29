Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Bộ đội Pháo binh - Tên lửa

  • Thứ hai, 29/6/2026 14:51 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Sáng 29/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa (29/6/1946 - 29/6/2026).

tong bi thu anh 1

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
tong bi thu anh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tong bi thu anh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tong bi thu anh 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
tong bi thu anh 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tong bi thu anh 6

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tong bi thu anh 7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm của Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
tong bi thu anh 8

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: TTXVN.
tong bi thu anh 9

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tong bi thu anh 10

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tong bi thu anh 11

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tong bi thu anh 12

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tong bi thu anh 13

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
tong bi thu anh 14

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
tong bi thu anh 15

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bộ đội Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
tong bi thu anh 16

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tong bi thu anh 17

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
tong bi thu anh 18

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng 'Ngày gia đình Việt Nam'

Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư và lời chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các gia đình Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

44:2618 hôm qua

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực trong dạy, học thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chi phí học tập, công khai thu chi, xử lý nghiêm ép học thêm, giảm áp lực thi cử, góp phần giảm gánh nặng cho phụ huynh, học sinh.

19:53 26/6/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 9 nội dung trọng yếu của mô hình phát triển mới

Một trong 9 nội dung trọng yếu trong mô hình phát triển mới là coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu là hạ tầng nền tảng.

11:52 26/6/2026

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Be gai 5 tuoi di lac giua dem hinh anh

Bé gái 5 tuổi đi lạc giữa đêm

45 phút trước 14:36 29/6/2026

0

Ngày 29/6, Công an phường Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, vừa hỗ trợ đưa bé gái 5 tuổi đi lạc trở về với gia đình sau nhiều giờ xác minh, tìm kiếm người thân.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-le-ky-niem-80-nam-bo-doi-phao-binh-ten-lua-post1121070.amp

Theo Vietnam+

tổng bí thư Tô Lâm chủ tịch nước quân ủy trung ương bộ đội tên lửa

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý