Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có sự tham dự 788 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.