Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

|
Sáng 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên trọng thể.
|
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự đại hội.
|
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự phiên trọng thể Đại hội.
|
Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Đại hội.
|
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quân đội.
|
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.
|
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.
|
Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII có sự tham dự 788 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.
|
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, cho ý kiến về Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.