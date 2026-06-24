Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 123 Ủy viên

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua đề án Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XIII gồm 123 Ủy viên.

Chiều 24/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bầu Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XIII.

Đại biểu biểu quyết thông qua đề án bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới.

Tại phiên làm việc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII Bùi Quang Huy tuyên bố Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII kết thúc nhiệm kỳ, đồng thời thông tin về số lượng bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Sau đó, Đại hội thống nhất thông qua đề án Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XIII gồm 123 Ủy viên.

Tuy nhiên, căn cứ các cơ cấu của đề án và thực tiễn công tác cán bộ tại các Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung Đảng, Đại hội bầu 119 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Khuyết 4 cơ cấu và sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Theo đề án Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XIII yêu cầu về xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm một số nội dung.

Thứ nhất, Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XIII phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ hai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XIII phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung; tiêu biểu về tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên; quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo tổ chức Đoàn trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XIII cần giữ vững nguyên tắc, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, khách quan trong giới thiệu, đánh giá, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực khác.

Thứ ba, Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XIII có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tiễn; sắp xếp mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng.

Thứ tư, Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XIII đảm bảo tính kế thừa và phát triển, sự ổn định của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ.