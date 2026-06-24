Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là Đại hội của “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Sáng nay (24/6) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc, với sự tham gia của 791 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc Đại hội.

Dự phiên khai mạc có anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Khai mạc Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Trong những ngày qua trên các phương tiện tuyên truyền thông tin đại chúng, Đại hội Đoàn là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn của nhân dân và tuổi trẻ cả nước. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là Đại hội của “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội bầu đoàn Chủ tịch gồm 16 anh, chị; Đoàn thư ký gồm 3 anh, chị; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 15 anh, chị, do anh Bùi Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn làm trưởng ban.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội ra mắt.

Bốn phiên làm việc

Trình bày chương trình Đại hội, anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/6, tại Thủ đô Hà Nội gồm 4 phiên làm việc.

Phiên khai mạc diễn ra sáng 24/6. Đại hội thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt các văn kiện và tham luận.

Trước giờ khai mạc, đại biểu Đại hội tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Tại phiên làm việc thứ 2, diễn ra chiều 24/6, Ðại hội sẽ tiến hành bầu BCH T.Ư Ðoàn khóa XIII và thảo luận tại 5 diễn đàn.

Diễn đàn 1: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.

Diễn đàn 2: Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Diễn đàn 3: Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước.

Diễn đàn 4: Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Diễn đàn 5: Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Phiên trọng thể Ðại hội sẽ diễn ra vào sáng 25/6, được truyền hình trực tiếp trên sóng Ðài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Ðoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Ðoàn.

Phiên trọng thể diễn ra với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn.

Đại hội sẽ bế mạc vào chiều 25/6. Đại hội sẽ thông qua nội dung Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Anh Bùi Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn trình bày báo cáo tại Đại hội.

Cơ cấu đại biểu bảo đảm tính đại diện, kế thừa, tiêu biểu

Trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, anh Bùi Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn cho biết, tổng số đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội là 791 người.

Trong đó có 91 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII (chiếm 11,5%); 660 đại biểu do các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc bầu (chiếm 83,5%); cùng 40 đại biểu được chỉ định (chiếm 5%).

Về cơ cấu giới tính, Đại hội có 475 đại biểu nam (chiếm 60,05%) và 316 đại biểu nữ (chiếm 39,95%). Có 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số, tương đương 18% tổng số đại biểu tham dự.

Độ tuổi bình quân của các đại biểu là 31,68 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội là Trương Nguyễn An Nhiên, sinh ngày 24/4/2010, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, TP Huế.

Theo cơ cấu đối tượng, khối địa bàn dân cư có 241 đại biểu (chiếm 30,46%), trong đó khu vực nông thôn có 139 đại biểu và khu vực đô thị có 102 đại biểu. Khối cơ quan hành chính, sự nghiệp có số lượng đông nhất với 280 đại biểu (chiếm 35,39%). Khối trường học có 127 đại biểu (chiếm 16%); khối doanh nghiệp có 44 đại biểu (chiếm 5,6%). Ngoài ra, Đại hội còn có 2 đại biểu đại diện cho Ban Cán sự Đoàn tại nước ngoài (chiếm 0,25%).

Về trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ, Đại hội có 1 đại biểu mang học hàm Phó giáo sư; 24 đại biểu có trình độ tiến sĩ; 291 đại biểu có trình độ thạc sĩ; và 387 đại biểu có trình độ đại học. Bên cạnh đó, có 14 đại biểu trình độ cao đẳng, 5 đại biểu trình độ trung cấp, 51 đại biểu có trình độ trung học phổ thông và 18 đại biểu là học sinh trung học phổ thông.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị, anh Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lần thứ I; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I cùng nhiều nghị quyết mang tính trụ cột của Đảng và Nhà nước được ban hành.

Bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tập trung xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh, tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, mục tiêu của nhiệm kỳ 2026 - 2031 là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn gắn với mục tiêu phát triển của đất nước