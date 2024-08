Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tăng trao đổi xây dựng Đảng giữa hai nước

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng 20/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Trường Đảng Trung ương Trung Quốc).

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lý Thư Lỗi - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Ban Giám hiệu, các giáo sư, giáo viên và học viên nhà trường.

Trường Đảng Trung ương Trung Quốc là trường đào tạo cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp, cán bộ thanh niên trên toàn quốc; có vị trí quan trọng trong việc nghiên cứu, tuyên truyền, thúc đẩy xây dựng tư tưởng, lý luận của Đảng; là cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội và triết học quốc gia, cũng như một tổ chức tư vấn cao cấp kiểu mới đặc sắc Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng là Hiệu trưởng ngôi trường này. Các đồng chí lãnh tụ, lãnh đạo của Trung Quốc như Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ đều từng đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng. Điều này cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt coi trọng vai trò của Trường Đảng Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhân chuyến thăm tới Trung Quốc, có dịp đến gặp gỡ, trao đổi tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc (Học viện Hành chính quốc gia), đánh giá cao và chúc mừng những thành tích mà trường đã đạt được, xứng đáng là "địa chỉ đỏ," "mái trường đỏ" cho cán bộ các cấp, các ngành, các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc đến học tập, nâng cao trình độ và tu dưỡng bản thân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng với bề dày lịch sử, những đóng góp quan trọng và thành tích nổi bật, Trường Đảng Trung ương Trung Quốc tích lũy được nhiều kinh nghiệm tốt, cách làm hay trên các phương diện, cả về nghiên cứu giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy phát triển để phía Việt Nam có thể tham khảo, học hỏi; nhấn mạnh những thành tựu to lớn Trung Quốc đạt được hiện nay là kết quả rực rỡ trên thực tiễn từ lý luận tiên phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kết tinh là Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết kể từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh, phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn, giành lại độc lập dân tộc, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Từ đó và qua những thắng lợi của sự nghiệp Đổi mới, đất nước Việt Nam "chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" như Đại hội XIII (năm 2021) của Đảng đã khẳng định.

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ và công tác cán bộ là một vấn đề "rất trọng yếu, rất cần kíp," "quyết định mọi việc" và "cán bộ là cái gốc của mọi công việc" nên "huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng."

Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề về cán bộ và lý luận luôn là một trong những vấn đề căn cốt, được đặc biệt nhấn mạnh và coi trọng qua các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác cán bộ, đào tạo cán bộ và công tác lý luận là sự quan tâm đặc biệt của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng và dân tộc Việt Nam, người đảng viên kiên trung, có uy tín, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhà lý luận sắc bén và là "người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc" như lời viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Trường Đảng Trung ương Trung Quốc với các đối tác của Việt Nam, trong đó có Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển sâu rộng.

Hai trường đã có hơn 30 năm quan hệ hợp tác (từ năm 1993) với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như trao đổi đoàn theo các văn bản thỏa thuận đã ký, tổ chức các đoàn nghiên cứu khảo sát theo đề tài khoa học và các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, mời chuyên gia, học giả của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc sang Việt Nam trao đổi chuyên đề.

Các hoạt động hợp tác đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy, đổi mới khung chương trình và phương pháp đào tạo, nghiên cứu, tư vấn chính sách của Học viện; làm phong phú thêm thành quả lý luận nói chung của hai Đảng; đóng góp vào việc tăng cường các lĩnh vực hợp tác giữa hai Đảng.

Chia sẻ về công việc trọng tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết một trong những công việc trọng tâm nhất là làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng - Đại hội đã được xác định là dấu mốc quan trọng, mốc son của thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn lên của dân tộc Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trường Đảng Trung ương Trung Quốc và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn mới với những điều khoản, nội dung rất phong phú, cụ thể.

Trên cơ sở thành quả hợp tác thời gian qua, để làm sâu sắc thêm nội hàm của tầm cao mới trong quan hệ hai Đảng, hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai trường thúc đẩy giao lưu, trao đổi; mời các đồng chí lãnh đạo và các giáo sư, chuyên gia của trường sang thăm Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ công tác, thúc đẩy tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; phát huy ưu thế chính trị của quan hệ kênh Đảng, tăng cường trao đổi lý luận về xây dựng Đảng và quản lý đất nước, các vấn đề ý thức hệ, góp phần tham mưu cho Trung ương hai Đảng về những vấn đề quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng, chống "tự diễn biến," "tự chuyển hóa", phòng, chống các âm mưu "diễn biến hòa bình", "cách mạng màu"; mở rộng các hình thức trao đổi kinh nghiệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận.

Hai bên có thể đồng tổ chức các hội thảo nghiên cứu khoa học, tọa đàm bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến; tiếp tục trao đổi về triển khai các đề tài nghiên cứu lý luận chung về các vấn đề mới, quan trọng mà hai bên cùng quan tâm.Việt Nam hiện nay rất có nhu cầu về việc nâng cao năng lực của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, đề nghị Trường Đảng Trung ương Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Việt Nam theo các hình thức linh hoạt.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng tới thăm Phòng truyền thống, chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu, các giáo sư, giáo viên và học viên nhà trường.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi lưu bút với nội dung: “Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam rất vui mừng đến thăm Trường Đảng Trung ương Trung Quốc (Học viện Hành chính quốc gia) - cái nôi của nền giáo dục về lý tưởng cách mạng lý luận chính trị của Trung Quốc. Tôi tin tưởng và chúc mừng Trường Đảng Trung ương Trung Quốc với tinh thần không quên ước nguyện ban đầu, khắc ghi sứ mạng lịch sử sẽ luôn phát huy truyền thống vẻ vang hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, sứ mệnh Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giao phó, xứng đáng là địa chỉ đỏ, cơ sở đào tạo quan trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc.

Chúc quan hệ hợp tác của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc cùng với các đối tác của Việt Nam không ngừng phát triển sâu rộng, hiệu quả thiết thực góp phần làm phong phú thêm nội hàm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.”

Trong sáng 20/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham quan công ty MEGVII (số 27, đường Kiến Tài Thành Trung, quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh).

Công ty công nghệ MEGVII thành lập năm 2011, chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI). MEGVII hiện có gần 3.000 nhân viên, có các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Vũ Hán, Nam Kinh và Thành Đô.

Các sản phẩm thương mại của MEGVII đã phục vụ hàng trăm nghìn nhà phát triển và hơn 3.000 khách hàng trên toàn thế giới. Đến nay, MEGVII đã 28 lần vô địch cuộc thi AI thế giới, có khoảng 1.900 bằng sáng chế, tham gia xây dựng 33 tiêu chuẩn ngành AI của Trung Quốc.

Ngoài ra, MEGVII hợp tác với các trường đại học để xây dựng cơ sở thực hành tài năng và các chương trình giảng dạy. Viện Nghiên cứu MEGVII về công nghệ điện toán hình ảnh có quy mô dẫn đầu thế giới, quan hệ học thuật rộng rãi với nhiều cơ sở nghiên cứu trên khắp thế giới, đạt được nhiều thành tựu kỹ thuật được công nhận rộng rãi.

Với năng lực nghiên cứu và thực tiễn dẫn đầu trong lĩnh vực AI, MEGVII đã xây dựng được hệ thống sản phẩm AI tích hợp giữa phần cứng và phần mềm, đưa ra các giải pháp ngành nghề cho dịch vụ Internet vạn vật (IoT).

