Phu nhân Ngô Phương Ly dự tiệc trà do Phu nhân Bành Lệ Viên chủ trì

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 19/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Trung Quốc, sau Lễ đón chính thức, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Giáo sư Bành Lệ Viên đã mời Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly thưởng thức tiệc trà, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc.

Tại tiệc trà, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng được gặp Giáo sư Bành Lệ Viên; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận tới Giáo sư Bành Lệ Viên.

Giáo sư Bành Lệ Viên nhiệt liệt chào mừng Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Trung Quốc, bày tỏ vui mừng được gặp gỡ Phu nhân Ngô Phương Ly, đồng thời chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới bà Ngô Thị Mận, Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong không khí thân tình, gần gũi, hai Phu nhân đã trao đổi, chia sẻ về những nét văn hóa đặc sắc của hai nước.

Giáo sư Bành Lệ Viên nhắc lại kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm trước tới Việt Nam; giới thiệu về một số nét nghệ thuật, văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ cảm nhận của mình về nền văn hóa đặc sắc Trung Quốc. Hai Phu nhân đã có buổi trò chuyện và thưởng trà ấm áp, thân tình.

