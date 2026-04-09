Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá năm 2026

Chiều 9/4, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thông tin tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Cấn Đình Tài, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, cho biết theo đề nghị của Chính phủ, ngày 7/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 457 về đặc xá 2026.

Theo quyết định, thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/5.

Đối tượng được đặc xá bao gồm: người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Trong quyết định cũng nêu rõ về điều kiện được đề nghị đặc xá.

Quang cảnh buổi họp báo.

Đáng chú ý, trong quyết định có nêu quy định về “đặc xá trong trường hợp đặc biệt”. Theo đó, Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập hồ sơ của người được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo Điều 22, Điều 23 của Luật Đặc xá để trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Theo quyết định, Chính phủ chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích và nội dung của hoạt động đặc xá; chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các cơ quan khác của Chính phủ và UBND các cấp thực hiện đặc xá theo quy định của Luật Đặc xá, quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 và các văn bản hướng dẫn thi hành.