Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống An ninh nhân dân
Thứ bảy, 11/7/2026 12:54 (GMT+7)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao tặng Huân chương Sao Vàng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).
Sáng 11/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng".
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Tham dự buổi lễ còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng đông đảo nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng An ninh nhân dân.
Nhiều tiết mục ấn tượng tại chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng An ninh nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng An ninh nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng An ninh nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhà lãnh đạo trưởng thành từ lực lượng An ninh nhân dân với đóng góp đặc biệt quan trọng xây dựng, hoàn thiện nghệ thuật an ninh, phát triển và luôn dành rất nhiều tâm huyết, tình cảm, sự quan tâm, chăm lo đặc biệt xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có lực lượng Công an nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Cuốn sách Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gồm 80 bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn được chọn lựa từ hơn 500 bài viết của tác giả cùng 71 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc tại công an các đơn vị, địa phương, địa bàn cơ sở của tác giả trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.