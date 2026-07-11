Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống An ninh nhân dân

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.