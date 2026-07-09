Khai mạc chuỗi sự kiện 'Tổ quốc bình yên' tại Hà Nội

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Tối 9/7, tại khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên". Nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm và hoạt động trải nghiệm sẽ được tổ chức nhằm tái hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, đồng thời lan tỏa giá trị của hòa bình, lòng yêu nước và sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
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Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công An; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương…
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Phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân.
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Trong không gian mở giữa lòng Thủ đô, chương trình kết hợp hài hòa giữa nghi lễ trang trọng và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. Sự hòa quyện của âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn nhằm lan tỏa thông điệp sâu sắc: Bình yên là giá trị vô cùng quý báu.
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Triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng" tái hiện chặng đường gần một thế kỷ của lực lượng An ninh nhân dân dưới cờ Đảng quang vinh, thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, kết nối mạch nguồn giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
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Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng" giới thiệu hàng trăm hình ảnh, tư liệu và hiện vật phản ánh chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng, qua các cuộc kháng chiến đến thời kỳ đổi mới và hội nhập.
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Các trạm thông tin trải nghiệm: "Bức tường an ninh mạng", "Vì hòa bình thế giới", "Pháp luật nghiêm minh", "Chuyển đổi số trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh vì nhân dân phục vụ"... tạo điều kiện thuận lợi để người dân tìm hiểu những kiến thức về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh mạng, nhận diện và phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường số.
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Một số loại trang thiết bị hiện đại của lực lượng Công an Việt Nam được trưng bày tại triển lãm.
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Chuỗi sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 12/7 với các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và chương trình Gala "Tổ quốc Bình yên" diễn ra vào tối 12/7.
Sách về Pháp luật
Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.