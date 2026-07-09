Khai mạc chuỗi sự kiện 'Tổ quốc bình yên' tại Hà Nội

Phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình", lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân.