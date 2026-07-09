Thu hồi 27 sản phẩm nước yến giả của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT xác định có 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm là hàng giả trong vụ án xảy ra tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, qua điều tra xác định, Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (có trụ sở tại TP.HCM) và nhà máy tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân làm Tổng giám đốc, đã sản xuất các sản phẩm nước yến là hàng giả theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân không sử dụng 27 sản phẩm nước yến nằm trong danh sách của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare.

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (SN 1975) và Trần Minh Duy (SN 1990, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Đây là 2 cá nhân liên quan đến đường dây sản xuất số lượng lớn hàng giả là nước yến, tổ yến chưng sẵn được phát hiện tại cơ sở sản xuất thuộc Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa).

Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở có 21 lao động, nhưng không có hợp đồng lao động và không bảo đảm đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định. Cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất và không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm đang sản xuất.

Bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan Công an khám xét, lập biên bản, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật có liên quan.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật có liên quan gồm: 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); 279.511 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa thành phẩm chưa dán nhãn; hệ thống máy móc sản xuất và nguyên liệu sản xuất.

Quá trình điều tra xác định, Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 10.000-15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm.

Qua làm việc, người lao động khai nhận đã nấu, chế biến sản phẩm (nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm) nhưng không có thành phần yến tự nhiên, mà sản xuất xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy.