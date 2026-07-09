Triển lãm 'Bức tường An ninh mạng' mang trải nghiệm an toàn số tới người dân

Triển lãm tương tác "Bức tường An ninh mạng" tại Hà Nội trong khuôn khổ chương trình Gala "Tổ quốc bình yên", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Sau thành công tại Đà Nẵng và TP.HCM, triển lãm tương tác "Bức tường An ninh mạng" tiếp tục đến với Thủ đô Hà Nội trong khuôn khổ chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Triển lãm diễn ra từ ngày 9/7 đến ngày 12/7 tại phố đi bộ Hồ Gươm (phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), mở cửa miễn phí để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Được xây dựng theo hướng tương tác, trực quan và hiện đại, "Bức tường An ninh mạng" mang đến không gian trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa công nghệ số, mô hình mô phỏng và các hoạt động thực hành nhằm giúp người dân tiếp cận kiến thức về an toàn thông tin một cách dễ hiểu, sinh động.

Tại triển lãm, người dân sẽ được trực tiếp khám phá những thành tựu khoa học, công nghệ tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, đồng thời tìm hiểu những phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay và cách nhận diện, phòng tránh.

Điểm nhấn của triển lãm là chuỗi hoạt động tương tác, minigame và các khu vực trải nghiệm thực tế, nơi người tham gia có thể kiểm tra kiến thức về an ninh mạng, nhận diện các tình huống giả mạo, lừa đảo, deepfake, chiếm đoạt tài khoản, từ đó nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân và gia đình trên môi trường số.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, triển lãm còn mang đến nhiều hoạt động giao lưu cùng các phần quà dành cho người tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Người dân, du khách tham quan, trải nghiệm triển lãm "Bức tường An ninh mạng" từ ngày 9/7 đến 12/7/2026 tại phố đi bộ Hồ Gươm (phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) để cùng tìm hiểu kiến thức, nâng cao kỹ năng an toàn số và chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.