Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore

  • Thứ sáu, 29/5/2026 16:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Singapore, chiều 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore.

Tong bi thu To Lam anh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong bi thu To Lam anh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong bi thu To Lam anh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong bi thu To Lam anh 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong bi thu To Lam anh 5

Các đại biểu dự Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong bi thu To Lam anh 6

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến nghi thức mở đường bay mới Nha Trang - Singapore của hãng hàng không Vietjet Air. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đưa quan hệ Việt Nam - Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất

Sáng 29/5, sau lễ đón theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

2 giờ trước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Sau lễ đón chính thức và gặp Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam sáng 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

3 giờ trước

Việt Nam và Singapore ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế, giáo dục và pháp luật.

4 giờ trước

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-dien-dan-ket-noi-cong-nghe-viet-nam-singapore-post1113380.vnp

Theo Vietnam+

Tổng bí thư Tô Lâm Tô Lâm Chủ tịch nước diễn đàn hợp tác Singapore

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý