Đưa quan hệ Việt Nam - Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất

Theo đặc phái viên TTXVN, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước được cử hành trọng thể tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore; chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Nhắc lại chuyến thăm chính thức vào tháng 3/2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore trên cương vị Tổng Bí thư và các cuộc hội kiến, hội đàm rất hiệu quả giữa hai bên khi đó, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam tin tưởng chuyến thăm lần này trên cương vị mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra nhiều cuộc thảo luận, trao đổi sâu sắc hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Đánh giá cao và bày tỏ ngưỡng mộ sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục phát triển năng động, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và phức tạp như hiện nay, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhấn mạnh cá nhân ông và các nhà lãnh đạo Singapore rất trông chờ phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La tối 29/5, qua đó hiểu thêm tầm nhìn của Việt Nam về khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Tổng thống Tharman Shanmugaratnam, Nhà nước và nhân dân Singapore đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, chân tình; bày tỏ vui mừng trở lại thăm Singapore trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ thông điệp Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ với Singapore, quyết tâm xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chúc mừng và khẳng định các thành tựu phát triển của Singapore thời gian qua, nhất là trong bối cảnh thế giới hiện tại, đã cho thấy sự chủ động, tự tin cùng tầm nhìn của Singapore.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và toàn diện của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 3/2025. Trong đó, tin cậy chính trị sâu sắc, hợp tác kinh tế chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó hơn, hai nước đang đẩy mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi và trung tâm tài chính.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có vai trò quan trọng, còn nhiều dư địa hợp tác do đó Việt Nam và Singapore cần thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và kết nối ASEAN trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược, có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam đánh giá cao Sáng kiến Lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện sáng kiến vì hiểu tầm quan trọng của năng lượng đối với phát triển, nhất là khoa học - công nghệ.

Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối Nhà nước-Nhà doanh nghiệp-Nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng.

Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng-an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới.

Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước thông qua hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên hợp quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam đăng cai Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027; thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí thúc đẩy các bộ, ngành tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Tharman Shanmugaratnam cảm ơn và vui vẻ nhận lời.