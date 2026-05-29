Việt Nam và Singapore ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác

  • Thứ sáu, 29/5/2026 13:16 (GMT+7)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế, giáo dục và pháp luật.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, trưa 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam - Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN.

Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan phát triển dịch vụ công Singapore; Tuyên bố chung giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ Singapore về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng;

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Singapore; Văn kiện Điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản thực phẩm Việt Nam - Singapore;

Bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến giữa Tập đoàn Becamex và A*Star; Trao Giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, VSIP Nghệ An, VSIP Ninh Bình, Hải Phòng, TP.HCM;

Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học kỹ thuật Nanyang; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á.

Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

