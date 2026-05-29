Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

  • Thứ sáu, 29/5/2026 11:06 (GMT+7)
Sáng 29/5, Tổng thống Singapore và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN.

Tổng thống Singapore và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân. Ảnh: VOV.

Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025 được đánh giá là bước phát triển có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao, sự gắn bó lợi ích ngày càng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược chung của hai nước trong bối cảnh mới.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta diễn ra tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore. Ảnh: VOV.

Đúng 10h30 khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tiến vào Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Singapore và Phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Singapore.

Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự, Tổng thống Singapore trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Singapore.

Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Ảnh: VOV.

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore giới thiệu, chào các thành viên đoàn cấp cao hai nước Singapore và Việt Nam tham dự lễ đón.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời hai nước đều đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những chuyển dịch nhanh chóng của kinh tế thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: VOV.

Chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược giữa hai nước.

Theo Văn Hiếu/VOV

