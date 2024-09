Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Jose Marti

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba, chiều 26/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài vị Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti.

Cùng dự Lễ tưởng niệm có đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo một số bộ ban ngành Cuba.

Lễ tưởng niệm diễn ra trang trọng với sự có mặt của Đội Danh dự thuộc các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.

Sau khi thực hiện nghi lễ chào cờ hai nước, trong nền nhạc hùng tráng, vòng hoa tưởng niệm được các chiến sỹ trong đội nghi lễ đưa vào vị trí trang trọng dưới chân tượng đài.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân được mời lên vị trí danh dự và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ vị Anh hùng dân tộc Cuba, người đã gieo mầm cho tình hữu nghị giữa hai đất nước anh em ở cách xa nhau nửa địa cầu khi ngay từ cuối thế kỷ 19 đã có bài bút ký nổi tiếng “Một cuộc dạo chơi trên đất của người An Nam'' đăng trên tạp chí Tuổi Vàng, trong đó ca ngợi truyền thống yêu nước và chống ngoại xâm bất khuất của nhân dân Việt Nam.

Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân cũng đã vào tham quan Nhà tưởng niệm Jose Marti trong khuôn viên Quảng trường Cách mạng và được nghe giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của vị anh hùng lỗi lạc của dân tộc Cuba.

Tại đây, các vị khách quý Việt Nam cũng đã được chứng kiến các hoạt động nghệ thuật đặc sắc của Cuba do các cháu thiếu nhi trình diễn.

Đài tưởng niệm Jose Marti nằm trên khu đồi ở trung tâm thành phố La Habana. Công trình bao gồm một tòa tháp hình ngôi sao 5 cánh. Chính giữa Đài tưởng niệm là bức tượng Martí cỡ lớn, được bao quanh bởi 6 cột và các khu vườn.

Tòa tháp trong Khu tưởng niệm cao 109 m, được thiết kế bởi một nhóm kiến trúc sư do ông Raoul Otero de Galarraga làm trưởng nhóm. Đây cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô La Habana. Khách du lịch có thể lên Đài tưởng niệm và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố biển La Habana tuyệt đẹp.

