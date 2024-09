Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Trường tiểu học Võ Thị Thắng

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, sáng 26/9, Phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm trường tiểu học Võ Thị Thắng ở quận Playa, thủ đô La Habana. Cùng đi có và Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Lis Cuesta Peraza và Bộ trưởng Giáo dục Cuba Naima Ariatne Trujillo Barreto.

Trường tiểu học Võ Thị Thắng được Tổng tư lệnh Fidel Castro và Hội đồng Nhà nước Cuba thành lập cuối năm 1968 sau khi bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” được báo chí quốc tế đăng tải, với mục đích bày tỏ tình đoàn kết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam.

Tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Lis Cuesta Peraza đã nghe Lãnh đạo ngành giáo dục Cuba và Hiệu trưởng trường giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển cũng như kết quả giảng dạy, học tập của thầy trò trường Võ Thị Thắng; tham quan cơ sở vật chất của trường, trong đó có gian trưng bày hình ảnh, hiện vật về Việt Nam và Phòng Tin học hiện đại do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng tháng 3/2018.

Bà Maria Elena de la Rosa Vidal, Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Thắng, bày tỏ vui mừng được đón phu nhân đến thăm trường, nói chuyện, động viên thầy và trò; xúc động khi Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, chia sẻ những khó khăn của nhân dân Cuba trong suốt 6 thập kỷ qua. Đó là tình cảm hữu nghị truyền thống lâu đời, bền vững của hai nước.

Nhà trường cam kết sẽ xây dựng cơ sở vật chất ngày càng khang trang hơn, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của học tập và xứng đáng với tình cảm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, cũng như tình hữu nghị đặc biệt của hai nước.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ xúc động lần đầu đến thăm ngôi trường mang tên nữ chiến sỹ cách mạng anh hùng Việt Nam Võ Thị Thắng và được các thầy cô, các cháu học sinh Cuba đón tiếp trọng thị với tình cảm nồng ấm và thân thiết.

Theo Phu nhân, Việt Nam và Cuba tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng lại có sợi dây vô hình liên kết chặt chẽ. Đó là tình cảm đoàn kết truyền thống, tình đồng chí, anh đặc biệt thân thiết giữa nhân dân hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo hai nước đã không ngừng vun đắp. Ngôi trường xinh đẹp mang tên nữ anh hùng Võ Thị Thắng là một thể hiện sinh động về mối quan hệ thủy chung và tình cảm đặc biệt đó giữa hai dân tộc.

Vui mừng trước những thành tích mà Nhà trường, các thầy cô giáo, các cháu học sinh đã đạt được trong các năm học vừa qua, Phu nhân chúc các thầy cô và các cháu học sinh trường tiểu học Võ Thị Thắng tiếp tục cố gắng thi đua dạy và học thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng hành trang tri thức để trở thành những chủ nhân tương lai xây dựng và phát triển đất nước Cuba ngày càng giàu đẹp, kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, thủy chung Việt Nam-Cuba.

Phu nhân mong rằng nhà trường tiếp tục nối tiếp truyền thống, kế thừa sự nghiệp Cách mạng của các thế hệ cha anh, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết, thủy chung Việt Nam-Cuba. Nhân dịp này, Phu nhân đã gửi tặng nhà trường và các cháu học sinh một số thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập.

Cũng trong buổi sáng, Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Lis Cuesta Peraza đã tới thăm Nhà hát - Bảo tàng rối El Arca. Tại đây, hai phu nhân được nghe Giám đốc Di sản của Văn phòng Sử gia Thành phố La Habana Gladys María Collazo Usallán và Giám đốc Nhà hát - Bảo tàng rối El Arca Lizzett Talavera Calvo giới thiệu về công trình kiến trúc Nhà hát- Bảo tàng, về văn hoá rối và thưởng thức vở rối “Romeo và Juliet”.

