Bí thư Cà Mau làm Bí thư Kiên Giang

Chiều nay (17/1), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Đỗ Thanh Bình vừa được điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Tiến Hải (60 tuổi) quê TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân luật, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Hải từng kinh qua nhiều nhiệm vụ như: Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.